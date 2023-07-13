Алексей Толоконский высказался по поводу смены названия футбольного клуба Новосибирск

Генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Алексей Толоконский на пресс-конференции высказался по по поводу смены названия.

— Я встречался с фан-клубом и в принципе с ними согласен. Клуб должен иметь свои традиции, философию и душу. У нас два исторических названия: «Сибирь» и «Чкаловец». Эти названия являются двумя основными претендентами на новое название, — говорит Толоконский.

По его словам, новый клуб создавался в силу организационных и финансовых причин.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск» создана в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области. Учредителем АНО «ФК «Новосибирск» является Правительство Новосибирской области в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Ранее футбольный клуб из Новосибирска носил имя «Чкаловец» в 1972-1991 и 1993-1999 годах, «Чкаловец-ФоКуМиС» в 1992 году, «Чкаловец-1936» в 2000-2005 годах, «Сибирь» в 2006-2019 годах.

Алексей Толоконский был назначен генеральным директором футбольного клуба «Новосибирск» в начале июня.

Ранее редакция сообщала о том, что у футбольного клуба Новосибирск снова может смениться название.