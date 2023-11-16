Началась подготовка катка в Центральном парке Новосибирска

Началась подготовка катка в Центральном парке. Общая площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новосибирска.

Сейчас уже подготовлена площадка. Туда привезли модули оборудования и инвентарь.

Также планируется залить катки в Нарымском сквере и на территории стадиона «Чкаловец».

– Там установят теплые раздевалки и точки проката, – говорится в сообщении.

Цена билета для посетителей до 13 лет и пенсионеров составит 83 рубля за час, для взрослых — 156 рублей. Если принести свои коньки, то проход будет бесплатным.

Напомним, что участок от площади Ленина до улицы Советской с пятницы, 17 ноября, снова станет пешеходным. Ограничения движения будут действовать до 1 февраля 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников раскритиковал состояние тротуаров в Новосибирске.