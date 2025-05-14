Инфраструктура для «Героев НовоСибири» готова к старту реализации проекта

В Новосибирской области 14 мая заместитель губернатора Константин Хальзов посетил новосибирский филиал РАНХиГС, чтобы оценить прогресс в реализации проекта «Герои НовоСибири» и проверить готовность необходимой инфраструктуры.

Проект нацелен на переподготовку ветеранов и участников СВО для их дальнейшего трудоустройства на руководящие позиции в государственных органах, компаниях и предприятиях. Сибирский институт управления, являющийся филиалом Президентской академии (РАНХиГС), отвечает за образовательную составляющую в регионе. Программа обучения рассчитана более чем на 500 академических часов.

На территории академии создана соответствующая инфраструктура, включающая гостиничный комплекс с семейными номерами, спортивный и тренажерный залы.

— Запуск образовательной программы «Герои НовоСибири» запланирован на 1 июля. Сегодня мы ознакомились с местами, где будет проходить очное обучение, от проживания до занятий и утренней зарядки. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для обучения и достижения наилучших результатов. Первый и второй наборы будут включать по 30 человек. Продолжительность обучения составит не менее 10 месяцев, — подчеркнул Константин Хальзов.

Главная задача проекта – вовлечение участников СВО в систему управления регионом. В ходе отбора оценивались управленческие навыки, знания в области государственного управления и аналитические способности. Многие участники проекта «Герои НовоСибири» были удостоены государственных наград.