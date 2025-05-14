«Те, кто не сдал, пойдут на улицы?»: всего 27 детей мигрантов прошли тест для поступления в школы России

Сдают единицы

Во всех регионах РФ только 27 детей сдали экзамен по русскому языку и получили возможность поступить в российские школы. Об этом сообщил Рособрнадзор, подводя итоги кампании по проверке несовершеннолетних. С момента запуска проекта на участие в нем заявились 1762 человека. Из них 335 были допущены к экзамену.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось получить в мэрии Новосибирска статистику о заявках и результатах тестирования в городе.

— Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах, — заявили в ведомстве.

На сегодня в 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. 27 человек продемонстрировали необходимый уровень владения русским языком.

— Новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан, — констатировали в Рособрнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что для каждого класса разрабатываются свои варианты тестирования. К примеру, для зачисления в первый класс ребенок должен продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи. На этом уровне тестирование проводится устно. Со второго класса в тест включаются задания для проверки навыков чтения и письма.

— Все задания направлены на оценку способности иностранного гражданина обучаться на русском языке в рамках образовательных программ соответствующего класса, — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Без прохождения тестирования общеобразовательные бюджетные школы не могут зачислить детей иностранных граждан на обучение.

Если ребенок не сдал тестирование, то ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через три месяца. То есть те, кто завалил тесты сейчас, смогут повторить попытку к середине августа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что этот закон был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.

— Промежуточные итоги реализации принятого Федерального закона от 28.12.2024 №544-ФЗ показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его. А как вы считаете? — поинтересовался Володин у подписчиков своего телеграм-канала.

Протянуть руку помощи

Под постом Вячеслава Володина в обсуждении подписчики отмечают, что результат был ожидаем, и относятся к этому с разной степенью лояльности:

— Нужно им помочь выучить. Не выучат русский, значит, их научат своим языкам наши геополитические противники. Может, немного снизить требования? У нас всегда было плавное обрусение, именно поэтому мы самая большая страна, — предлагает Александр. — Промежуточный итог — это показатель, сколько детей мы спасли. Мы же понимаем, что каждый ученик, который не может сдать экзамен, будет мешать и тянуть назад наших детей, которые являются будущим России! Вместе с тем возникает вопрос, а зачем вообще эти дети прибыли в нашу страну и как происходит воспитание дома, если они не могут сдать простейший экзамен, — рассуждает Кирилл.

«От безделья пойдут в банды»

Многие комментаторы при обсуждении темы интересуются, что теперь делать с детьми, которые не пройдут тестирование, не будут приняты в школы и, по сути, останутся без присмотра со стороны российских организаций. Яркий пример, к чему это может привести, можно было наблюдать 10 мая в Обнинске, где двое детей топтали георгиевский флаг. А сейчас речь может идти о тысячах детей и подростков. По данным публициста Сергея Колясникова, в России более чем 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов, из которых более 300 тысяч не знают русского языка, а 600 тысяч не посещают школу.

— Чем они заняты будут? Взращиваем очередных безработных, которые будут сидеть на шее у государства? — спрашивает у спикера Госдумы Никита. — Они просто остаются жить у нас и никуда не ходят, и нигде не аттестуются? Это же риски создания банд и т.п. Или, если есть нарушения в документах, их высылают вместе с семьей? А если не высылают, то есть ли какие-то курсы русского или еще что-то, где таких детей адаптируют к языку и культуре? — интересуется Наталья. — Хорошо и правильно, что эти дети не будут мешать учиться другим детям в школах. Но сами они, получается, будут сидеть дома, в своих этнических группах, сообществах, не зная языка, не образовываясь? И что с ними будет дальше? Это же прямой путь к созданию опасных этнически-экстремистских сообществ. Поэтому нужны следующие шаги. Или создание каких-то спецшкол для них (возникает, правда, вопрос за чей счет и кто там будет учить), или, быть может, высылка детей вместе с семьями. Но нельзя их оставлять в таком виде. Это представляет опасность, — уверен Алех. — Школа — это социализация и русификация! Детей они на родину не отправят! Собьются в стаи анклавные и дикие, подрастут — и хлебанете от них… По сути, заготовки для этнических банд получаются. Поэтому надо делать классы для них отдельные на год-три для подтягивания по общим предметам, в том числе по русскому языку. Три возрастные группы: первый-третий класс, третий-шестой класс и седьмой-девятый класс. В отдельных школьных зданиях. И потом распределять по обычным классам, но не более трех-четырех на класс. И только так!!! Люди вам детей своих привезли и доверили. Как вы их можете допускать к судьбам Родины и звать во всякие армии и в госорганизации на работу, если вы детей их отвергаете?! Работать надо! И с теми, и с теми! А то бомбу нам социальную закладываете, получается!!! — возмущается Алексей. — Что делать с теми, кого уже приняли, и они учатся в школах? В классах по всей России их тысячи, — добавляет Ольга.

Только первый шаг

Впрочем, некоторые комментаторы считают, что требования нужно ужесточить еще больше:

— Необходимо ввести аналогичные тесты и для приема в детский сад, — предлагают подписчики канала Володина. — Нужно держать под контролем коррупционную составляющую! Контролировать диаспоры и не давать им возможности «решать вопросы», — рекомендует Николай. — Это правильный, но лишь первый шаг. Политика в отношении трудовой миграции должна быть как в Эмиратах: сначала приехал один на полгодика, если все ок, то в следующий раз можешь приехать с семьей на полгодика. Никаких пособий и льгот, только самообеспечение. И ИДЕАЛЬНОЕ соблюдение законов и поведение. А за малейший косяк — выслать не только нарушителя, но и всю его семью. С пожизненным баном. Строгости адекватной надо побольше, — советуют подписчики.

По данным Росстата за 2023 год, чаще всего мигранты в Россию приезжают из Таджикистана (31% от прибывших), Киргизии (10%), Украины, Армении, Казахстана (по 9%), Узбекистана (8%), Азербайджана, Молдавии (по 4%), Туркменистана и Беларуси (по 2%). 76% из них — трудоспособного возраста, 13% — дети. По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек. По данным МВД РФ, в 2024 году разрешение на временное проживание в стране оформили 44,5 тысячи человек (минус 50,4% по сравнению с 2023 годом), а вид на жительство — 214,9 тысячи (падение на 21,3%).

Ранее Вячеслав Володин сообщал, что в 2023/2024 учебном году в России обучались более 200 тысяч детей мигрантов, плохо владеющих русским языком.

Ранее редакция сообщала о том, что детей мигрантов будут тестировать на знание языка в трех школах Новосибирска.