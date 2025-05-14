Рекламодателям

«Те, кто не сдал, пойдут на улицы?»: всего 27 детей мигрантов прошли тест для поступления в школы России

  • 14/05/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
«Те, кто не сдал, пойдут на улицы?»: всего 27 детей мигрантов прошли тест для поступления в школы России
Большинство завернули из-за проблем с документами

Сдают единицы

Во всех регионах РФ только 27 детей сдали экзамен по русскому языку и получили возможность поступить в российские школы. Об этом сообщил Рособрнадзор, подводя итоги кампании по проверке несовершеннолетних. С момента запуска проекта на участие в нем заявились 1762 человека. Из них 335 были допущены к экзамену.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось получить в мэрии Новосибирска статистику о заявках и результатах тестирования в городе.

—  Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах, — заявили в ведомстве.

На сегодня в 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. 27 человек продемонстрировали необходимый уровень владения русским языком.

— Новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан, — констатировали в Рособрнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что для каждого класса разрабатываются свои варианты тестирования. К примеру, для зачисления в первый класс ребенок должен продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи. На этом уровне тестирование проводится устно. Со второго класса в тест включаются задания для проверки навыков чтения и письма.

— Все задания направлены на оценку способности иностранного гражданина обучаться на русском языке в рамках образовательных программ соответствующего класса, — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Без прохождения тестирования общеобразовательные бюджетные школы не могут зачислить детей иностранных граждан на обучение.

Если ребенок не сдал тестирование, то ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через три месяца. То есть те, кто завалил тесты сейчас, смогут повторить попытку к середине августа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что этот закон был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.

— Промежуточные итоги реализации принятого Федерального закона от 28.12.2024 №544-ФЗ показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его. А как вы считаете? — поинтересовался Володин у подписчиков своего телеграм-канала.

Протянуть руку помощи

Под постом Вячеслава Володина в обсуждении подписчики отмечают, что результат был ожидаем, и относятся к этому с разной степенью лояльности:

— Нужно им помочь выучить. Не выучат русский, значит, их научат своим языкам наши геополитические противники. Может, немного снизить требования? У нас всегда было плавное обрусение, именно поэтому мы самая большая страна, — предлагает Александр.

— Промежуточный итог — это показатель, сколько детей мы спасли. Мы же понимаем, что каждый ученик, который не может сдать экзамен, будет мешать и тянуть назад наших детей, которые являются будущим России!  Вместе с тем возникает вопрос, а зачем вообще эти дети прибыли в нашу страну и как происходит воспитание дома, если они не могут сдать простейший экзамен, — рассуждает Кирилл.

«От безделья пойдут в банды»

Многие комментаторы при обсуждении темы интересуются, что теперь делать с детьми, которые не пройдут тестирование, не будут приняты в школы и, по сути, останутся без присмотра со стороны российских организаций. Яркий пример, к чему это может привести, можно было наблюдать 10 мая в Обнинске, где двое детей топтали георгиевский флаг. А сейчас речь может идти о тысячах детей и подростков. По данным публициста Сергея Колясникова, в России более чем 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов, из которых более 300 тысяч не знают русского языка, а 600 тысяч не посещают школу.

— Чем они заняты будут? Взращиваем очередных безработных, которые будут сидеть на шее у государства? — спрашивает у спикера Госдумы Никита.

— Они просто остаются жить у нас и никуда не ходят, и нигде не аттестуются? Это же риски создания банд и т.п. Или, если есть нарушения в документах, их высылают вместе с семьей? А если не высылают, то есть ли какие-то курсы русского или еще что-то, где таких детей адаптируют к языку и культуре? — интересуется Наталья.

— Хорошо и правильно, что эти дети не будут мешать учиться другим детям в школах. Но сами они, получается, будут сидеть дома, в своих этнических группах, сообществах, не зная языка, не образовываясь? И что с ними будет дальше? Это же прямой путь к созданию опасных этнически-экстремистских сообществ. Поэтому нужны следующие шаги. Или создание каких-то спецшкол для них (возникает, правда, вопрос за чей счет и кто там будет учить), или, быть может, высылка детей вместе с семьями. Но нельзя их оставлять в таком виде. Это представляет опасность, — уверен Алех.

— Школа — это социализация и русификация! Детей они на родину не отправят! Собьются в стаи анклавные и дикие, подрастут — и хлебанете от них… По сути, заготовки для этнических банд получаются. Поэтому надо делать классы для них отдельные на год-три для подтягивания по общим предметам, в том числе по русскому языку. Три возрастные группы: первый-третий класс, третий-шестой класс и седьмой-девятый класс. В отдельных школьных зданиях. И потом распределять по обычным классам, но не более трех-четырех на класс. И только так!!! Люди вам детей своих привезли и доверили. Как вы их можете допускать к судьбам Родины и звать во всякие армии и в госорганизации на работу, если вы детей их отвергаете?! Работать надо! И с теми, и с теми! А то бомбу нам социальную закладываете, получается!!! — возмущается Алексей.

— Что делать с теми, кого уже приняли, и они учатся в школах? В классах по всей России их тысячи, — добавляет Ольга.

Только первый шаг

Впрочем, некоторые комментаторы считают, что требования нужно ужесточить еще больше:

— Необходимо ввести аналогичные тесты и для приема в детский сад, — предлагают подписчики канала Володина.

— Нужно держать под контролем коррупционную составляющую! Контролировать диаспоры и не давать им возможности «решать вопросы», —  рекомендует Николай.

— Это правильный, но лишь первый шаг. Политика в отношении трудовой миграции должна быть как в Эмиратах: сначала приехал один на полгодика, если все ок, то в следующий раз можешь приехать с семьей на полгодика. Никаких пособий и льгот, только самообеспечение. И ИДЕАЛЬНОЕ соблюдение законов и поведение. А за малейший косяк — выслать не только нарушителя, но и всю его семью. С пожизненным баном. Строгости адекватной надо побольше, — советуют подписчики.

По данным Росстата за 2023 год, чаще всего мигранты в Россию приезжают из Таджикистана (31% от прибывших), Киргизии (10%), Украины, Армении, Казахстана (по 9%), Узбекистана (8%), Азербайджана, Молдавии (по 4%), Туркменистана и Беларуси (по 2%). 76% из них — трудоспособного возраста, 13% — дети. По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек. По данным МВД РФ, в 2024 году разрешение на временное проживание в стране оформили 44,5 тысячи человек (минус 50,4% по сравнению с 2023 годом), а вид на жительство — 214,9 тысячи (падение на 21,3%).

Ранее Вячеслав Володин сообщал, что в 2023/2024 учебном году в России обучались более 200 тысяч детей мигрантов, плохо владеющих русским языком.

Ранее редакция сообщала о том, что детей мигрантов будут тестировать на знание языка в трех школах Новосибирска. 

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум.

371

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : тестирование дети мигрантов Госдума


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске
14/05/25 18:25
Бизнес Власть
Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора, выявили в Новосибирске
14/05/25 18:15
Бизнес Власть Право&Порядок
На предприятиях Новосибирска нашли токсичное мясо
14/05/25 18:00
Общество Право&Порядок
В Москве простились с режиссёром из Новосибирска Калерией Кисловой
14/05/25 17:30
Культура
Более 40 тысяч новосибирцев получат иски из-за долгов по капремонту от Фонда ЖКХ
14/05/25 17:00
Власть Общество
«Те, кто не сдал, пойдут на улицы?»: всего 27 детей мигрантов прошли тест для поступления в школы России
14/05/25 16:30
Власть Образование Общество
ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем
14/05/25 16:00
Общество
Инфраструктура для «Героев НовоСибири» готова к старту реализации проекта
14/05/25 15:35
Власть
Голосование за благоустройство в НСО: какие объекты лидируют
14/05/25 15:15
Власть
Количество сделок по продаже апартаментов в Новосибирске в апреле упало на 8%
14/05/25 15:00
Недвижимость
Губернатор оценил успехи Маслянинского района в развитии туризма и социальной сферы
14/05/25 14:45
Власть
Детский реабилитационный центр под Новосибирском откроют в 2026 году
14/05/25 14:30
Общество
Валютные облигации превратятся в рублевые с плавающей ставкой
14/05/25 14:15
Бизнес Финансы
ГК «Расцветай» предлагает офисные помещения в удобных для бизнеса локациях
14/05/25 14:05
Недвижимость
Причины гарантийного ремонта мостов назвали в Новосибирске
14/05/25 14:00
Общество
Депутат Сидоренко из Новосибирска получил срок за мошенничество с землей
14/05/25 13:15
Власть Право&Порядок
Более 200 жителей Новосибирской области пострадали в ДТП в апреле
14/05/25 13:00
Общество
Креативная реклама на улицах Новосибирска напомнит о правилах езды на самокатах
14/05/25 12:40
Общество
Руководителей службы судебных приставов Искитима заключили под стражу за взятки
14/05/25 12:15
Общество Право&Порядок
Все концессионные школы снесут в Новосибирске
14/05/25 11:49
Бизнес Власть Образование
Популярное
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новости компаний
Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»
14/05/25 12:48
Банк Уралсиб стал партнером праздничных мероприятий к Дню Победы в Белово Кемеровской области
13/05/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами
12/05/25 11:02
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска