Госдума запретила навязывать допуслуги при покупках в России

Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, запрещающий навязывание дополнительных платных товаров и услуг покупателям во время совершения покупок. Если президент подпишет этот закон, то продавцы будут обязаны спрашивать разрешения у покупателей, прежде чем предлагать им дополнительные товары или услуги.

— Как правило, люди не защищены от поборов — по-другому не назовешь. Последний случай: при покупке авиабилетов с граждан взимали по 185 рублей. Прокуратура вмешалась. Как оказалось, несколько миллиардов было собрано, — комментирует Володин.

Согласно новому закону, покупатель также имеет право вернуть средства, потраченные на дополнительные товары или услуги. Однако это возможно только в том случае, если покупатель был вынужден совершить эти расходы.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи никотина онлайн. Сейчас он действует, но покупку можно сделать через соцсети, мессенджеры и сайты.