Рекламодателям

Госдума запретила навязывать допуслуги при покупках в России

  • 02/04/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Госдума запретила навязывание допуслуг при покупках в России
Для их продажи продавец теперь должен получать согласие покупателя

Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, запрещающий навязывание дополнительных платных товаров и услуг покупателям во время совершения покупок. Если президент подпишет этот закон, то продавцы будут обязаны спрашивать разрешения у покупателей, прежде чем предлагать им дополнительные товары или услуги.

— Как правило, люди не защищены от поборов — по-другому не назовешь. Последний случай: при покупке авиабилетов с граждан взимали по 185 рублей. Прокуратура вмешалась. Как оказалось, несколько миллиардов было собрано, — комментирует Володин.

Согласно новому закону, покупатель также имеет право вернуть средства, потраченные на дополнительные товары или услуги. Однако это возможно только в том случае, если покупатель был вынужден совершить эти расходы.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи никотина онлайн. Сейчас он действует, но покупку можно сделать через соцсети, мессенджеры и сайты.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

493

Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : услуги Госдума


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова

Алла Литвинова: На рынке труда в 2025 году корона упадет у многих

Эксперт прокомментировала, где находится грань между кадровым голодом и дефицитом хорошей работы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцев предложили обложить налогом на бездетность в 20% от зарплаты
2/04/25 13:30
Власть Общество
Штрафы за парковку на тротуарах планируют увеличить втрое
2/04/25 13:00
В Новосибирске назначили нового директора «Гормоста»
2/04/25 12:45
Отставки и назначения
Северокорейский университет планирует отрыть представительство в Академгородке
2/04/25 12:00
Образование
Замгубернатора Клемешов получил представление прокуратуры из-за мусора
2/04/25 11:30
Власть
Госдума запретила навязывать допуслуги при покупках в России
2/04/25 11:00
Общество
Проект парка «Чербузы» в Новосибирске прошел госэкспертизу
2/04/25 10:30
Город
В Новосибирске назвали дату открытия аттракционов в парках
2/04/25 10:00
Общество
Вместо долгостроя около 34-й больницы в Новосибирске появится гостиница - высотка
2/04/25 9:30
Бизнес Недвижимость
В Новосибирске разработают препарат с рыночным потенциалом в 10 млрд рублей
1/04/25 19:00
Бизнес Медицина Наука
Прокуратура подала иск к Минпромторгу Новосибирской области на 747 млн рублей
1/04/25 18:30
Власть
В МВД уточнили новые требования для приема детей-иностранцев в школы и сады
1/04/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирске определили улицы, где улучшат состояние газонов летом 2025
1/04/25 17:45
Власть
Самозапрет на кредиты установили свыше 184 тысяч новосибирцев
1/04/25 17:30
Общество Финансы
Новым ректором Новосибирского медуниверситета стал Илья Глущенко
1/04/25 17:15
Медицина Отставки и назначения
В Новосибирске начались публичные слушания по новому генплану города
1/04/25 16:30
Власть Город Общество
Банки объявили о снижении ставок по ипотеке c 1 апреля
1/04/25 16:25
Финансы
Новосибирцы недовольны состоянием инфраструктуры у ЛДС
1/04/25 16:00
Общество
Новосибирская «Кузина» допустила фактический дефолт
1/04/25 15:30
Бизнес Финансы
Благотворительный фестиваль бездомных животных пройдет в Новосибирске
1/04/25 15:00
Общество
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35
Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети
27/03/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска