«Галерея Новосибирск» подарила 50 тысяч посетителю

Это событие посетили более 47 тысяч новосибирцев, а в конце вечера одному счастливчику подарили 50 тысяч рублей на шоппинг. Это событие посетили более 47 тысяч новосибирцев, а в конце вечера одному счастливчику подарили 50 тысяч рублей на шоппинг.

Встречали гостей люди-статуи и ходулисты под зажигательные диджейские сеты, в атриуме первого этажа для посетителей расположились зона моментальных подарков, зона со стилистами и бьюти-услугами, а на сцене проходил показ коллекций «Лето 2019» от арендаторов ТРЦ.

Практическую пользу любителям обновок доставило шопинг-сопровождение с профессиональными стилистами: покупатели с чеком более 1 000 рублей могли получить консультацию персонального гида по миру моды, пройтись с ним по магазинам и обновить гардероб под чутким руководством эксперта.

Быстро выстроились очереди в бьюти-зону от арендаторов ТРЦ, где каждый желающий мог бесплатно сделать макияж, укладку или получить индивидуальную консультацию по летним трендам 2019 года.

Более 100 удачливых любителей шопинга ушли с подарками от магазинов ТРЦ, воспользовались исключительной услугой — транспортировкой покупок до машин. Некоторые счастливчики унесли свои приобретения в фирменных сумках-шоперах «Галереи Новосибирск».

Главным шоу этой ночи стал розыгрыш призов. Сертификаты на сумму 5 000 рублей для приятных покупок в «Галерее Новосибирск» выиграли шестеро любимцев удачи. Главный приз — сертификат на 50 000 рублей для новых покупок в любых магазинах ТРЦ «Галерея Новосибирск» — достался посетителю по имени Владимир.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Галерея Новосибирск»