Сквер на ул. Демакова будет обустроен в 2020 году

Жители Советского района проголосовали за «строительство сквера на земельном участке площадью 2,5 га. Земельный участок расположен в зоне озеленения (Р–2), разрешенное использование участка – парки. Сроки реализации – 2019-2020 годы. Стоимость работ ориентировочно 70-80 млн руб. Выполнение работ будет осуществляться за счёт средств после продажи бетонных площадок. Оставшиеся средства ориентировочно в размере 60 млн руб. пойдут на благоустройство микрорайона Щ».

Напомним, голосование было организовано правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска на портале «Электронная демократия Новосибирской области» с 24 июня по 1 июля.

В 2017 году жители микрорайона единодушно выступили против строительства жилья на этой территории, которая тогда находилась в федеральной собственности. 2 марта 2018 года в администрации Советского района прошло открытое обсуждение дизайн-проекта будущего сквера возле памятника А. Демакову. А 18 марта по итогам рейтингового голосования для благоустройства территорий по федеральной программе «Создание комфортной городской среды» согласно протоколу проект сквера занял девятое место среди территорий всех десяти районов города.

В мэрии напомнили, что в конце января 2018 года передача Росимуществом земельного участка на улице Демакова в муниципальную собственность завершена.

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