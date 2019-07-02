«Наука новой эры» станет ключевой темой форума «Технопром- 2019»

На сегодняшний день сформирован и утвержден план-график работы штабов VII международного форума технологического развития «Технопром-2019», а также определена главная тема форума – «Наука новой эры: технологии трансформации», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что целевой аудиторией предстоящего форума станут топ-менеджеры крупного российского бизнеса, представители деловых кругов из государств-участников Содружества Независимых Государств и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Деловая программа форума «Технопром-2019» будет включать в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.

Форум «Технопром» традиционно является одним из крупнейших технологических мероприятий России, в задачи которого входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. За годы своего существования форум доказал востребованность и значимость: так, в 2018 году его мероприятия посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран, по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровняю. Форум неслучайно проводится в Новосибирской области, так как регион является одним из крупнейших научных и технологических центров страны.

Фото: Юлия Данилова