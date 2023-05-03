Рекламодателям

Гарантии по госзакупкам от Банка «Левобережный» доступны клиентам МСБ из любого региона России

  • 03/05/2023, 12:21
Данный инструмент участия в торгах актуален для госконтрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

банковские гарантииМалый и средний бизнес со всех регионов страны может оформить банковскую гарантию в Банке «Левобережный» по государственным контрактам: на участие в конкурсе или тендере, исполнение контракта, возврат аванса, а также обеспечение гарантийных обязательств. Данный инструмент участия в торгах актуален для госконтрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

Гарантии до 10 млн рублей выдаются без документов и без залога, а по рамочным договорам — оформляются в течение 20 минут.

Оформление доступно без посещения банка и даже без открытия расчётного счёта. Проект бланка гарантии направляется клиенту уже в момент подачи заявки на сайте. Помимо этого, возможно согласование бланка гарантии по форме бенефициара.

Оставить заявку на оформление гарантии можно на сайте банка и в ОНЛАЙН-Офисе. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото-скрин с сайта Банка «Левобережный»

265
#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : госзакупки банковские гарантии Банк Левобережный


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Отопительный сезон в Новосибирске завершится после майских праздников

03/05/2023, 12:54

Ко Дню Победы в Новосибирске отремонтируют центральные улицы

03/05/2023, 11:58

Лекарство от коронавируса теперь можно купить в аптеке

03/05/2023, 10:11

«Театр 13 трамвай» приглашает на премьеру комедии «Король – не олень!»

02/05/2023, 17:29
Популярное

В Новосибирск придет долгожданная жара

03/05/2023, 11:42

Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону

02/05/2023, 15:59

Полутеневое лунное затмение можно увидеть в Новосибирске 5 мая

02/05/2023, 10:17

Новости компаний

Благодаря усилиям специалистов АО «РЭС» выявлено хищений электроэнергии на 220 миллионов рублей

03/05/2023, 11:08

Эксперты Банка «Левобережный»: «Чаще всего рефинансируют потребительские кредиты люди от 21 до 50 лет»

02/05/2023, 14:46

ВТБ: калькулятором для расчета госвыплат на детей воспользовались около 300 тысяч россиян

02/05/2023, 12:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска