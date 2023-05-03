Гарантии по госзакупкам от Банка «Левобережный» доступны клиентам МСБ из любого региона России

Малый и средний бизнес со всех регионов страны может оформить банковскую гарантию в Банке «Левобережный» по государственным контрактам: на участие в конкурсе или тендере, исполнение контракта, возврат аванса, а также обеспечение гарантийных обязательств. Данный инструмент участия в торгах актуален для госконтрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

Гарантии до 10 млн рублей выдаются без документов и без залога, а по рамочным договорам — оформляются в течение 20 минут.

Оформление доступно без посещения банка и даже без открытия расчётного счёта. Проект бланка гарантии направляется клиенту уже в момент подачи заявки на сайте. Помимо этого, возможно согласование бланка гарантии по форме бенефициара.

Оставить заявку на оформление гарантии можно на сайте банка и в ОНЛАЙН-Офисе. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный».