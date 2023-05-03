Новосибирцы отметят День молодежи на три дня раньше

По данным СМИ, президент России Владимир Путин подписал распоряжение об изменении даты празднования Дня Молодежи, который раньше вся страна отмечала 27 июня.
— Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.
Напомним, что на встрече Владимира Путина с молодежью 25 января одна из студенток обратилась к нему с просьбой сделать День молодежи «плавающим» праздником, чтобы тот приходился исключительно на выходной день.
Так, День молодежи будет праздноваться в последнюю субботу июня, а в текущем году он пройдет 24 числа.
Ранее редакция сообщала, что депутаты готовят законопроект о выплатах к юбилею свадьбы.
Фото: freepik.com — freepik
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