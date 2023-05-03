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Новосибирцы отметят День молодежи на три дня раньше

  • 03/05/2023, 12:13
Автор:
Перенос Дня молодежи
Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

По данным СМИ, президент России Владимир Путин подписал распоряжение об изменении даты празднования Дня Молодежи, который раньше вся страна отмечала 27 июня.

— Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

Напомним, что на встрече Владимира Путина с молодежью 25 января одна из студенток обратилась к нему с просьбой сделать День молодежи «плавающим» праздником, чтобы тот приходился исключительно на выходной день.

Так, День молодежи будет праздноваться в последнюю субботу июня, а в текущем году он пройдет 24 числа.

Ранее редакция сообщала, что депутаты готовят законопроект о выплатах к юбилею свадьбы.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : президент РФ праздники перенос даты Дня молодежи день молодежи власть 24 июня День молодежи


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