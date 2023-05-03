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Отопительный сезон в Новосибирске завершится после майских праздников

  • 03/05/2023, 12:54
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Отопительный сезон в Новосибирске
На сегодняшний день уже согласованы графики гидравлических испытаний.

Со следующей среды, 10 мая, в столице Сибири запланировано завершение отопительного сезона, пишут Новосибирские новости со ссылкой на заявление начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с завтрашнего дня среднесуточная температура в городе превысит отметку в +8 градусов, которая служит отправной точкой для окончательного принятия решения. Ниже ноля столбик термометра этой весной уже не опустится. В первой декаде мая синоптики прогнозируют +11…+13, что на три-четыре градуса выше нормы.

По словам Дмитрия Перязева, на сегодняшний день уже согласованы графики гидравлических испытаний. В этом году они будут двух видов. В частности, с 11 до 16 мая сети проверят на максимальную температуру теплоносителя. Такого рода тестирование проводится раз в пятилетку.

— В основном, там, где НТСК может централизованно контролировать потребление горячей воды, отключений не произойдёт, — пояснил глава департамента.

Кроме того, с 16 мая начнутся традиционные гидравлические испытания по зонам ТЭЦ и крупных котельных. Эти работы будут разделены на 14 частей. График энергетики обещают обнародовать в ближайшие дни.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск придет долгожданная жара.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : завершение отопительного сезона жкх дата отключения отопления


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