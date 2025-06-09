Гарантийные недостатки на дорогах Новосибирской области устранят к 20 июня

Глава Новосибирской области Андрей Травников уделил внимание вопросам улучшения качества дорожного строительства и строгого соблюдения гарантийных обязательств на дорогах региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский представил отчет об инспекции гарантийных участков дорожной сети.

Губернатор выразил удовлетворение работой министерства, одновременно поручив разработать действенные механизмы для повышения требований к качеству выполняемых работ.

— Я вижу, что мой призыв к детальному анализу и выявлению причин дефектов услышан и выполняется. Приведенный вами пример с модернизацией асфальтобетонного завода, где была обнаружена неочевидная причина проблем с асфальтовым покрытием, очень показателен. Новые рекомендации должны быть направлены именно на поиск подобных системных недочетов. Хочу подчеркнуть, что взаимодействие с мэрией Новосибирска становится более продуктивным. Необходимо совместно отрабатывать все новые подходы. Рекомендации для владельцев асфальтобетонных заводов должны стать официально закрепленными требованиями. Считаю, что есть потенциал для повышения ответственности подрядчиков. Нужно пересмотреть конкурсную документацию и контракты, чтобы повысить требования к качеству и обновлению оборудования», – подчеркнул Травников.

Анатолий Костылевский сообщил, что в период с 7 по 28 апреля 2025 года, согласно указанию заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, заказчики дорожных работ совместно с подрядными организациями и при участии представителей ФКУ «Сибуправтодор» и Минтранса Новосибирской области провели проверку гарантийных участков дорог.

В настоящее время на гарантии у подрядчиков находится 389 объектов, построенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из них 233 расположены на региональных и межмуниципальных дорогах, а 156 – на местных дорогах Новосибирской агломерации.

Гарантийные недостатки обнаружены на 208 объектах, из которых 131 уже устранены. Оставшиеся 77 будут устранены до 20 июня 2025 года.

В ходе анализа дефектов, совместно с одной из крупнейших подрядных организаций области, было проведено расследование причин локальных разрушений асфальтового покрытия. Установлена причина, и организация провела модернизацию асфальтобетонных заводов с установкой пылеулавливающих устройств для предотвращения дефектов. После проверок в 2025 году подобных дефектов на объектах этого подрядчика не выявлено.

По результатам обследования Минтрансом Новосибирской области были направлены рекомендации заказчикам по улучшению качества работ и предотвращению дефектов, включая работу с ресурсоснабжающими организациями по приведению камер подземных коммуникаций в порядок, модернизацию асфальтобетонных заводов с установкой пылеулавливающих устройств и принятие дополнительных мер по герметизации швов при укладке покрытия.