Новосибирцы стали чаще покупать недвижимость в других регионах

За 5 месяцев 2025 года в управление Росреестра по Новосибирской области поступило более 7 500 заявлений на регистрацию и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных в иных регионах (по экстерриториальному принципу). Это на 25% больше, чем 3 года назад.

Жители Новосибирской области всё чаще регистрируют недвижимость, расположенную в других регионах, экстерриториально. Об этом рассказали в региональном управлении Росреестра.

По данным ведомства, наиболее востребованными регионами для новосибирцев являются: Иркутская область, Алтайский край, Республика Бурятия и Кемеровская область, Республики Саха (Якутия), Хакасия и Томская область, Красноярский и Забайкальский края.

Недвижимость в Новосибирской области покупают жители Кемеровской области, Алтайского края, города Москвы и Московской области, Иркутской и Томской областей.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Новосибирской области количество зарегистрированных прав собственности иностранных граждан на объекты недвижимости составило 17 596. В том числе 308 иностранцев оформили право собственности на жилые помещения в первом квартале 2025 года (в 2024 году — 312).

Стоит отметить, что возможность дистанционного оформления недвижимости по экстерриториальному принципу появилась у россиян в 2017 году. Она предусмотрена Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». По нему, например, жителю Новосибирской области, необязательно ехать в Краснодарский край для оформления полученных в наследство дома и участка. Можно подать необходимые документы в МФЦ, расположенном в регионе постоянного проживания, и уже через несколько дней получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах.

Ранее редакция сообщала, что жилье стало дешевле в трех районах Новосибирска. В остальных отмечается стагнация или рост цен.