Эксперты заметили сокращение числа птиц и крупного рогатого скота в Новосибирской области

Сокращение крупнорогатого скота и птицы заметили в Новосибирской области. Об этом рассказал Новосибирскстат.

Аналитики выяснили, что на ноябрь прошлого года крупнорогатого скота в регионе было 406 тысяч. Отмечается, что это почти на 5% (4,6%) меньше, чем за аналогичный период 2022 года. А численность птиц сократилась еще больше, на 10,4% (8,5 тысяч).

Отдельно стоит отметить, что яиц в регионе стало меньше. Одна курица приносит 299 яиц, это на 15% меньше прошлого года.

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