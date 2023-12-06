Промышленный туризм будут развивать в Новосибирской области

Подведены итоги отбора участников в образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», которую проводит Агентство стратегических инициатив. Одним из победителей стала Новосибирская область. В рамках программы 30 специалистов пройдут подготовку по специальности промышленный туризм. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона.

— Для школьников и студентов это возможность профессионального выбора, оценки условий работы на предприятии, — считает глава ведомства Лев Решетников.

После обучения специалисты промышленного туризма должны будут подготовить индустриальные и межрегиональные маршруты, детские просветительские проекты, программы стажировок для студентов, экопросветительские программы, а также музейные экспозиции.

В Минэко отметили, что промышленный туризм в России набирает популярность. Сегодня в стране работает пять центров компетенций: в Челябинской области на базе Магнитогорского металлургического комбината, Пермском крае, Кемеровской области, Белгородской области совместно с УК «Металлоинвест» и МИСиС и в Башкирии на площадке предприятия «Полиэф» группы компаний «Сибур».

Ранее редакция рассказывала о том, что сертификаты на детские турпоездки разобрали за 12 часов в Новосибирске.