Гастроэнтеролог рассказала, что вызывает изжогу и стоит ли с ней самостоятельно бороться

О том, что является причиной ее возникновения, а также стоит ли бороться с заболеванием самостоятельно — рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Инвитро» Милана Халиль.

Изжога — это чувство жжения, тяжести или боль в верхних отделах живота либо за грудиной после приема пищи. По словам врача-гастроэнтеролога клиники «Инвитро» Миланы Халиль, спровоцировать возникновение этого состояния могут нерациональное питание, стресс, избыточный вес, употребление алкоголя и курение, занятие интенсивным физическим трудом, а также некомфортная одежда.

— Стресс — одна из ведущих причин возникновения изжоги, что требует определенной тактики лечения и индивидуального подхода. Нервная работа, ссоры в семье, экзамены и хронический недосып могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому нередко врач-гастроэнтеролог направляет пациента на консультацию к психотерапевту или, в определенных случаях, к врачу-психиатру, чтобы добиться хорошего результата от лечения, — отметила она.

Милана Халиль подчеркнула, что существует пища, которая может вызвать изжогу. По ее словам, продукты питания стоит поделить на несколько групп, так как механизм воздействия на функции желудка у них разный.

В первую группу врач отнесла те продукты, что вызывают повышение кислотности: цитрусовые, овощи и фрукты, кислые напитки (морс, сок прямого отжима). Ко второй группе те, что вызывают усиление выработки пищеварительных ферментов: очень холодные или жареные блюда, мясные бульоны, молочные продукты с высоким процентным содержанием жира, колбасные изделия. Третья группа оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка: чрезмерно горячие продукты, сладости, в том числе шоколад, кофе, крепкий чай, алкоголь, мята. А четвертая группа включает в себя продукты, вызывающие повышенное газообразование: булочные и кондитерские изделия, фастфуд, жареные блюда, бобовые, капуста.

— Изжога обычно появляется или усиливается после приема пищи, при погрешности в питании, изменении положения тела. Может быть ощущение кислого привкуса либо горечи в горле, может появиться отрыжка кислым содержимым или воздухом. Как правило, при соблюдении диеты, изжога исчезает либо становится менее явной, — уточнила Милана Халиль.

Она добавила, что изжога может сопровождаться такими неспецифическими проявлениями, как першение в горле, сухой кашель. Нередко причиной изжоги становятся медикаменты.

— Развитие изжоги в результате приема лекарственных препаратов достаточно распространено. Она может возникать при бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, нитратов и пр. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и с назначившим лекарство лечащим врачом для коррекции терапии, — уточнила врач-гастроэнтеролог.

Соблюдение простых правил в питании, регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек, ношение удобной одежды и своевременное предупреждение стрессовых ситуаций помогут снизить вероятность возникновения изжоги. Однако эксперт добавила, что изжога — это симптом разных патологий желудочно-кишечного тракта, поэтому ее эффективное устранение возможно только при лечении основного заболевания. Если изжога возникает не менее двух раз в неделю, нужно обратиться к врачу-терапевту или врачу-гастроэнтерологу.

— Перед назначением терапии специалист может направить на клинический и биохимический анализы крови, тестирование на хеликобактерную инфекцию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, гастроскопию. При выявлении сопутствующего тревожно-депрессивного состояния необходима консультация психоневролога, — отметила Милана Халиль.

Она напомнила, что попытки вылечить изжогу самостоятельно могут лишь ухудшить состояние.

— Народные средства при лечении изжоги неэффективны. Сода лишь кратковременно влияет на проявления изжоги и, в свою очередь, ведет к образованию углекислого газа, который приводит к дискомфорту. Жевательная резинка и настой имбиря также могут повлиять на выраженность симптомов, снизив кислотность, но важно выбирать жевательные резинки без мяты и сахара, — констатировала врач-гастроэнтеролог.

При длительном протекании заболеваний, сопровождаемых изжогой, без медикаментозного лечения высок риск развития язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и других серьезных патологий.

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