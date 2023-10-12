Москвич потребовал от содержанки из Новосибирска 300 тысяч рублей

Весьма необычный иск пришлось рассматривать в Новосибирском областном суде. Состоятельный житель столицы пытался взыскать со своей бывшей девушки 300 тысяч рублей, которые он потратил во время свиданий.

― В декабре 2021 года жительница Новосибирска Екатерина Ж. познакомилась с Игорем П. и у них завязались дружеские отношения. Были поездки в Москву для личных встреч, дарились подарки. Спустя несколько месяцев Екатерина, узнав о близких отношениях Игоря с другой девушкой, разорвала дружескую связь с мужчиной. За время отношений в период совместного времяпрепровождения мужчина неоднократно перечислял на банковскую карту денежные средства Екатерине, ― рассказали в областном суде.

Расставание стало для москвича настоящим ударом и он решил возместить свои финансовые потери.

В суде Екатерина заявила, что расценивала денежные переводы как подарки от мужчины, с которым ее связывали близкие личные отношения.

Судья принял сторону девушки и в удовлетворении иска отказал. Игорь подал апелляцию, но и там ему не удалось доказать свою правоту. Суд посчитал, что мужчина содержал и одаривал девушку безвозмездно, без какой-либо договоренности о возврате денег и подарков.