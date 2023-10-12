Спрей для канализации уничтожает рекламу наркотиков в Новосибирске

В центре города на стене дома смыли рекламу наркотиков инновационным средством. Его создали новосибирские ученые. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

― Городские службы пошли на эксперимент, чтобы расширить свой арсенал, ― говорится в сообщении.

Также представитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Мария Сидорова отметила, что таким способом хотят донести коллегам, что бороться с надписями можно не только стандартными методами.

― Приятно, что новинку придумали в Новосибирске, ― отметила она.

Интересно, что изначально средством планировалось убирать запах канализации и следы скотча. А способ уничтожения граффити и незаконной рекламы стал неожиданностью.

Известно, что работа над уникальным средством шла в лаборатории полтора года.

Напомним, что в этом году в Новосибирске смыто и закрашено больше тысячи надписей с координатами распространителей наркотиков. Наибольшее количество рекламы наркомагазинов было смыто в Дзержинском, Кировском, Калининском и Октябрьском районах города.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские разорили лабораторию по производству наркотиков в Новосибирске.