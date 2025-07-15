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Гастроли Азербайджанского русского драматического театра отменили в Новосибирске

  • 15/07/2025, 18:45
Автор: Оксана Мочалова
Гастроли Азербайджанского русского драматического театра отменили в Новосибирске
Показы спектаклей были запланированы на сентябрь

Новосибирский театр «Глобус» объявил об отмене гастролей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Причина отмены не называется.

— Показы спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в рамках федеральной программы «Большие гастроли» отменены, — сообщили в театре.

Зрителям Новосибирска должны были представить были увидеть показы спектаклей «Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» (является визитной карточкой театра и рассказывает о национальном азербайджанском колорите и обычаях, возрастная категория 12+) и «Гамлет» (16+). Они были запланированы на 28 и 29 сентября соответственно.

Стоит отметить, что Азербайджанский государственный академический русский драматический театр неоднократно приезжал с гастролями в Россию, но на сценических площадках Сибири ( в Новокузнецке и Кемерове) он впервые выступил в сентябре 2024 года. Показы спектаклей были организованы Минкультуры России и «Росконцертом».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск впервые приезжал театр «Мастеровые» из Набережных Челнов.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : спектакли и гастроли отмена спектакля


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