Гастроли Азербайджанского русского драматического театра отменили в Новосибирске

Новосибирский театр «Глобус» объявил об отмене гастролей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Причина отмены не называется.

— Показы спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в рамках федеральной программы «Большие гастроли» отменены, — сообщили в театре.

Зрителям Новосибирска должны были представить были увидеть показы спектаклей «Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» (является визитной карточкой театра и рассказывает о национальном азербайджанском колорите и обычаях, возрастная категория 12+) и «Гамлет» (16+). Они были запланированы на 28 и 29 сентября соответственно.

Стоит отметить, что Азербайджанский государственный академический русский драматический театр неоднократно приезжал с гастролями в Россию, но на сценических площадках Сибири ( в Новокузнецке и Кемерове) он впервые выступил в сентябре 2024 года. Показы спектаклей были организованы Минкультуры России и «Росконцертом».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск впервые приезжал театр «Мастеровые» из Набережных Челнов.