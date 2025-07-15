Доход от аренды квартир на вторичном рынке Новосибирска уменьшился за год

Высокие ставки по ипотеке делают покупку квартиры на вторичном рынке практически недоступной для большинства новосибирцев. Аренда жилья становится для многих одной из главных альтернатив для решения жилищного вопроса. При этом доходность от сдачи квартир на вторичном рынке мегаполиса снижается. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

В результате исследования выяснилось, что при средней стоимости квартиры в Новосибирске 6 717 548 рублей и арендной плате 37 961 рублей в месяц, доходность составляет всего 6,8%. Это на 0,1% ниже, чем годом ранее. Окупится такая квартира за 14,7 лет, тогда, как годом ранее этот показатель приравнивался к 14,5 годам. При том, что аналитики не учитывали налоги, которые должен платить арендодатель, а также расходы, связанные с поиском арендатора, ремонтом и другими сопутствующими тратами.

Интересно, что в среднем по стране доходность квартиры на «вторичке» составила 6,3%, а окупаемость – 16 лет.

— Такой анализ мы проводили и годом ранее. Тогда доходность квартир была ниже – на уровне 5,6% годовых, а окупаемость дольше – 17,9 лет. Выгода покупки жилой недвижимости для аренды увеличилась из-за резкого роста цен на съемное жилье – за год он составил 23%, тогда как цена покупки квартиры выросла всего на 9%, — разъяснил ситуацию генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Добавим, что выгоднее всего сдавать квартиру в Астрахани, где доходность составила 9% годовых, а окупаемость – 11,2 года. Немного пониже показатели в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года), Грозном (8,4% и 11,9 года) и Череповце. Москва же в этом перечне находится на последнем месте. Доходность арендных квартир в столице нашей Родины в среднем составляет 3,8% годовых, а окупаемость доходит до 26,4 лет. Помимо этого, низкая доходность зафиксирована в Белгороде (4,3% и 23 года) и Санкт-Петербурге (4,9% и 20,4 года).

Стоит отметить, что по подсчетам независимого аналитика недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, аренда остается в три раза выгоднее кредита на покупку жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что на сегодняшний день арендовать 1-комнатную квартиру в Новосибирске в пешей доступности от ведущих вузов Новосибирска можно в среднем за 25 000 рублей. При этом самые низкие цены на аренду жилья наблюдаются в районе ул. Выборная, рядом с НГПУ. Здесь цена 1-комнатной квартиры обойдется от 18 000 до 33 000 рублей. 2-комнатную квартиру в этом районе можно арендовать в районе 26 000 -50 000 рублей.