Доход от аренды квартир на вторичном рынке Новосибирска уменьшился за год

В результате исследования выяснилось, что при средней стоимости квартиры в Новосибирске 6 717 548 рублей и арендной плате 37 961 рублей в месяц, доходность составляет всего 6,8%. Это на 0,1% ниже, чем годом ранее. Окупится такая квартира за 14,7 лет, тогда, как годом ранее этот показатель приравнивался к 14,5 годам. При том, что аналитики не учитывали налоги, которые должен платить арендодатель, а также расходы, связанные с поиском арендатора, ремонтом и другими сопутствующими тратами.
Интересно, что в среднем по стране доходность квартиры на «вторичке» составила 6,3%, а окупаемость – 16 лет.
— Такой анализ мы проводили и годом ранее. Тогда доходность квартир была ниже – на уровне 5,6% годовых, а окупаемость дольше – 17,9 лет. Выгода покупки жилой недвижимости для аренды увеличилась из-за резкого роста цен на съемное жилье – за год он составил 23%, тогда как цена покупки квартиры выросла всего на 9%, — разъяснил ситуацию генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Добавим, что выгоднее всего сдавать квартиру в Астрахани, где доходность составила 9% годовых, а окупаемость – 11,2 года. Немного пониже показатели в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года), Грозном (8,4% и 11,9 года) и Череповце. Москва же в этом перечне находится на последнем месте. Доходность арендных квартир в столице нашей Родины в среднем составляет 3,8% годовых, а окупаемость доходит до 26,4 лет. Помимо этого, низкая доходность зафиксирована в Белгороде (4,3% и 23 года) и Санкт-Петербурге (4,9% и 20,4 года).
Стоит отметить, что по подсчетам независимого аналитика недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, аренда остается в три раза выгоднее кредита на покупку жилья.
Ранее редакция сообщала о том, что на сегодняшний день арендовать 1-комнатную квартиру в Новосибирске в пешей доступности от ведущих вузов Новосибирска можно в среднем за 25 000 рублей. При этом самые низкие цены на аренду жилья наблюдаются в районе ул. Выборная, рядом с НГПУ. Здесь цена 1-комнатной квартиры обойдется от 18 000 до 33 000 рублей. 2-комнатную квартиру в этом районе можно арендовать в районе 26 000 -50 000 рублей.
Фото редакции Infopro54, автор- Маргарита Романова
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