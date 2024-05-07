Гастротуристический фестиваль «В Сибири — есть!» пройдет в середине июля на набережной Оби

В середине июля в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет масштабный гастротуристический фестиваль «В Сибири — есть!». Как отмечают организаторы, в этом году увеличится количество участников и экспертов фестиваля, ожидаются гости из других стран.

— Целью мероприятия является презентация гастрономического и туристического потенциала Сибирского федерального округа, для развития и укрепления двух направлений, набирающих стремительную популярность в России: популяризация термина «Сибирская кухня» и выведение индустрии гостеприимства Сибирского федерального округа на новый уровень через объединение округов, туристско-информационных центров, гастрономического и туристического потенциала, — поясняет председатель правления ФРиО Сибири, руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРА РОССИИ» Галина Ильина.

В этом году существенно трансформируется деловая программа фестиваля, которая будет интересна как участникам ресторанного рынка, так и гостям мероприятия. В Международном форуме «Хорека Сибири: Гастрономия. Туризм» запланировано выступление более 30 спикеров — профессионалов-практиков со всей страны, которые прокомментируют актуальные тренды развития гастро-туристической отрасти. В программу также включены мероприятия, интересные для отельеров и туроператоров, и шефская площадка.

В рамках фестиваля в Новосибирске будут подведены итоги нескольких городских конкурсов:

«Лучший декоратор Сибири»,

«Лучшее блюдо Сибири»,

«Лучший сыр Сибири-2024»,

«СибмодаЕда» — конкурс родной кухни как вдохновения для креативных идей.

Кроме того, на набережной пройдут кулинарные баттлы для профессионалов и любителей, а также мастер-классы от шеф-поваров разных регионов.

— Например, у участников «Большого кулинарного баттла» будет возможность приготовить разные региональные блюда вместе с известными шеф-поварами. — рассказала Галина Ильина. — Также на фестивале пройдет «Чемпионат по кулинарии для детей и подростков «Готово!». — Мы считаем, что фестиваль будет интересен участникам рынка, так как это прекрасная возможность заявить о себе бизнес-сообществам Сибирского федерального округа, создать новые деловые связи и укрепить партнерские отношения.

По оценке организаторов, в фестивале примут участие более 300 000 человек.

Фестиваль организован Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Федерацией рестораторов и отельеров Сибири и Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ».