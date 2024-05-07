Дело, связанное с гибелью подростка в МКУ «Жемчужина», начали рассматривать в Новосибирске

В Новосибирске прошло заседание по уголовному делу в отношении Ольги Малеванной и Ольги Шаварнаевой.
На данный момент Малеванная находится под домашним арестом, а Шаварнаева — под подпиской о невыезде.
Напомним, что подростки получили травмы, упав с третьего этажа. Обвиняемые, работая в «Жемчужине», знали о травмах, однако Малеванная дала указание не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и не вызывать скорую для оказания помощи двум подросткам.
— Вследствие чего несвоевременное оказание медицинской помощи несовершеннолетнему К. привело к развитию смертельного осложнения и наступлению смерти К, — говорится в сообщении Кировского районного суда.
Следующее заседание по делу назначено на 16.05.2024.
Ранее редакция сообщала о том, что СК проверяет нападение с электрошокером на мальчика в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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