Дело, связанное с гибелью подростка в МКУ «Жемчужина», начали рассматривать в Новосибирске

В Новосибирске прошло заседание по уголовному делу в отношении Ольги Малеванной и Ольги Шаварнаевой.

На данный момент Малеванная находится под домашним арестом, а Шаварнаева — под подпиской о невыезде.

Напомним, что подростки получили травмы, упав с третьего этажа. Обвиняемые, работая в «Жемчужине», знали о травмах, однако Малеванная дала указание не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и не вызывать скорую для оказания помощи двум подросткам.

— Вследствие чего несвоевременное оказание медицинской помощи несовершеннолетнему К. привело к развитию смертельного осложнения и наступлению смерти К, — говорится в сообщении Кировского районного суда.

Следующее заседание по делу назначено на 16.05.2024.

Ранее редакция сообщала о том, что СК проверяет нападение с электрошокером на мальчика в Новосибирске.