В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за сентябрь текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 октября 2019 года составила 49,8 млн. рублей (на 1 сентября текущего года этот показатель составлял 55,6 млн рублей), сообщили в Новосибирскстате. Отмечается, что из них 13,4 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее.

Своевременно не получили заработную плату 1,1 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 45,2 тыс. рублей невыплаченной заработной платы.

— По состоянию на 1 октября 2019 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО «Посевнинский завод спецтехники», АО «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО «Ордынская МТС» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 76,1% общей суммы задолженности, — уточнили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

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