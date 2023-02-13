В новосибирских домах сжижженный газ заменят природным

По линии регионального МинЖКХ готовится ряд предложений по обеспечению безопасности жителей домов, подключенных к системе газоснабжения. В частности, предлагается сжижженный газ заменить природным. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве области сообщил глава МинЖКХ Денис Архипов. Эти и другие меры стали следствием трагедии со взрывом в жилом доме на ул. Линейной в конце прошлой недели.

— Мы сейчас готовим план мероприятий, среди которых перевод домов с сжижженного на природный газ, а также соответствующие изменения нормативной базы, — говорит Архипов.

В настоящее время, как рассказывает министр, две крупные газовые организации — «Новосибирскоблгаз» и «Газпром газораспределение» — проводят работы по проверке оборудования в домах, где используется сжижженный газ. В настоящее время три соседствующих с пострадавшим дома отключены от газа.

— В первую очередь, «Газпром» проводил работы по списку домов, которые были рядом, — говорит Архипов. — Сейчас идёт работа по остальным домам. При выявлении каких-то нарушений в оборудовании, дом отключается, проводятся работы. Мы начинаем организовывать работу для того, чтобы сотрудников газовых компаний пускали во все квартиры. Для этого взаимодействуем с управляющими организациями и старшими по домам. Проводится поквартирный обход с визуальным осмотром. В первую очередь, осматриваются гибкие подводки к оборудованию. В случае выявления нарушения специалист производит замену.

Напомним, что в результате трагедии, по информации областного правительства, 14 человек погибли. В настоящее время 6 жителей дома, получивших травмы, находятся в стационарах. Вскоре один из них будет переведён на амбулаторное лечение, ещё троих пациентов, находящихся в реанимации, планируется перевести в отделения по профилю.

По линии мэрии Новосибирска, в настоящее время расселены 49 человек, обратившиеся за помощью. Ранее двум тысячам человек — жителям разрушенного дома и работавшим на месте происшествия сотрудникам силовых структур — на базе временного пункта размещения в школе №85 было предоставлено питание.

— Основной вопрос от пострадавших — доступ внутрь к своим вещам, — рассказывает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Такой доступ каждому отдельно обеспечивается в сопровождении спасателей. Второй вопрос — обеспечение жильём в дальнейшем. Приём граждан будет продолжаться. Но не в школе №85, а по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16. Там будут наши специалисты проводить консультации. В частности, миграционная служба будет решать вопросы по документам иностранных граждан, которые в доме арендовали жильё.

По информации мэрии Новосибирска, на территории города сжижженный газ используется более, чем в 300 многоквартирных домах, не считая домов частного сектора. Сколько средств потребуется на замену сжиженного газа на природный в правительстве не озвучили.

Ранее редакция сообщала о задержании подозреваемых в причастности к взрыву.