«Газпром межрегионгаз Новосибирск» запустил для населения акцию по списанию пеней

В «Газпром межрегионгаз Новосибирск» стартовала акция «Пени исчезают в полночь» для абонентов, накопивших пеню за несвоевременную оплату потребленного газа. Всем должникам, рассчитавшимся за газ до 31 декабря, компания спишет начисленные ранее пени. Акция действует для населения Новосибирска и Новосибирской области, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

По условиям акции всем абонентам, передавшим до 26.12.2020 фактическое показание прибора учёта газа (при наличии счётчика) и полностью погасившим задолженность за газ до 31.12.2020, спишут начисленные и неоплаченные пени. Не подлежит списанию сумма пени, уже уплаченная или подлежащая уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

— В соответствии с постановлением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 поставщик газа с апреля не начисляет пени за неисполнение абонентами договорных обязательств по оплате. Но у многих потребителей они были начислены до введения моратория. Кроме того, с 1 января 2021 года срок действия моратория закончится — автоматически начнется начисление пеней на всю сумму задолженности, а также приостановление подачи газа за долги, — прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

По состоянию на 01.12.2020 просроченная задолженность населения Новосибирской области превышает 51 млн рублей, долги за газ имеют более 12,7 тыс. абонентов.

— Оплатить газ без комиссии можно, зарегистрировавшись в Личном кабинете «Мой Газ», либо без регистрации — на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск», www.mrg54.ru. Кроме того, оплатить газ можно в офисах, банкоматах, пунктах приема платежей банков, а также через онлайн-сервисы и терминалы самообслуживания, которыми абонент традиционно пользуется, — уточнила Елена Комарова.

Фото: James Rhodes