В 2020 году стартует вторая очередь Академпарка

— Сегодня совместно с миннауки мы прорабатываем два ключевых проекта по развитию Академпарка. Первый — это строительство нового корпуса на 9200 кв метров примерно на той территории, где сейчас расположен Технопарк, — сообщил на инвестсовете министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, концепция этого проекта была представлена на инвестсовете в августе 2019 года.

Второй проект — развитие участка площадью 10 га, выделенного региону из федеральной собственности. Часть площадки — 2 га — уже передано для создания научно-производственного предприятия ГК Ocsial (0,7 млрд руб). Сейчас, по словам министра, прорабатывается возможность вовлечения в инвестпроект оставшейся земли.

В рамках постановления правительства РФ № 1119 регион планирует в 2021 году привлечь средства федерального бюджета за счет налогов резидентов парка — около 1,3 млрд рублей.

— По Академпарку мы принципиально определились с локациями, приняты необходимые организационные решения для того, чтобы уже со следующего года у Академпарка появились свободные финансовые ресурсы для реализации этих планов, — добавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным минэкономразвития региона, в Академпарке сегодня работает 317 резидентов, создано 10,3 тыс рабочих мест. Совокупный объем их инвестиций составляет 14,4 млрд рублей, выручка за 2019 год — больше 30 млрд. За минувший год резиденты заплатили 1,6 млрд. рублей налогов, а за 9 месяцев 2020 — 1,351 млрд.

Фото редакции