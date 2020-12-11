Если ставки по УСН не снизят бизнес будет уходить из Новосибирска

— Экономический кризис, связанный с пандемией, совпадает со временем, когда около 40 тысяч субъектов МСП по Новосибирской области вынуждены принять решение по выбору иного режима налогообложения в связи с невозможностью применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее — ЕНВД) — с 1 января 2021 года, — говорится в письме, направленном реготделением «ОПОРА России» в правительство и Законодательное Собрание области.

Как пояснила Infopro54 исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева, анализ других систем налогообложения показал, что при переходе с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН) налоговая нагрузка на предпринимателей увеличится в 3-7 раз, а по некоторым отраслям — в 6-10 раз. Напомним, в Новосибирской области ставки по УСН сегодня составляют 6% с объектом налогообложения «доходы» и 15% с объектом «доходы минус расходы».

— Это негативно отразится на рентабельности бизнеса и, скорее всего, приведет к значительным убыткам и прекращению деятельности предпринимателей Новосибирской области. Также переход на УСН повлечет за собой увеличение объема представляемой отчетности, что потребует дополнительных затрат, — поясняет эксперт.

Она напомнила, что большинство регионов России уже обратилось в правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации с предложением продлить действие ЕНВД. Несколько десятков субъектов РФ (Амурская, Кемеровская, Омская область, Забайкальский и Приморский край, Удмуртия, ЧАО, Республика Бурятия и др.), не дожидаясь решения на федеральном уровне, снизили/снижают ставки по УСН (некоторые уже с января 2020 года) для субъектов МСП, теряющих право применения ЕНВД, (а также для иных категорий МСП,) поскольку имеющиеся иные льготные налоговые режимы (самозанятые, патент) неприменимы для юридических лиц (ООО), ограничены по видам деятельности, количеству сотрудников.

— По нашим расчетам, снижение ставок УСН до предлагаемых значений не приведет к выпадающим доходам бюджета. Более того, при переходе с ЕНВД на УСН с пониженными ставками в бюджет поступит налоговых платежей в среднем на 26% больше, — говорит Кошелева. — Если не снизить ставки до предлагаемого минимума, то налоговая нагрузка на субъекты МСП, теряющие право применения ЕНВД, возрастает в среднем в 8 раз, что вместе с затратами на внедрение маркировки, постоянным обновлением программного обеспечения и прочими расходами делает невозможным дальнейшее продолжение предпринимательской деятельности.

В связи с этим новосибирское реготделение «ОПОРА России» вновь выступило с предложением: рассмотреть на уровне области меры поддержки для организаций, теряющих право применения ЕНВД, в виде снижения ставок по УСН — до 1% (объект налогообложения «доходы») и 5% (объект налогообложения «доходы минус расходы»). Напомним, это уже вторая попытка общественников добиться налоговых льгот для предпринимателей региона в пандемийный период. С аналогичными предложениями они выходили к региональному правительству еще в апреле 2020 года, когда на областном уровне разрабатывались меры поддержки бизнеса.

По ее наблюдению, в такой ситуации предприниматели либо будут повышать цены на свою продукцию, либо регистрационно мигрировать в другие регионы, где установлены более комфортные ставки по УСН. Работать они продолжат в Новосибирской области, а платить налоги будут в бюджет другой территории.

— Отсутствие в Новосибирской области решения о снижении ставки УСН может привести к тому, что многие перевозчики перерегистрируют предприятия в других регионах, а в результате снизится поступление налогов в бюджет области, — также считает Трунаев.

С аналогичным обращением выступила и Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП). Ассоциация просит правительство, губернатора и депутатов рассмотреть вопрос о снижении не только ставок по УСН, но и стоимости патента на грузоперевозки. Для этого предлагается изменить порядок расчета потенциально возможного годового дохода. Рассчитывать его не на тонну грузоподъемности, а на одно транспортное средство и установить базовую ставку в размере 800-850 тысяч рублей. Президент СААП Вячеслав Трунаев сообщил, что в Бурятии ставки снижены до уровня 1% по объекту «доходы» и 6% по объекту «доходы минус расходы», в Ульяновской области — 1% и 4% соответственно, в Мурманской области и Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия — 1% и 5%, в Алтайском крае — 3% и 7,5%.

«ОПОРА России» просит представителей исполнительной и законодательной власти Новосибирской области организовать рабочее совещание по вопросу УСН, подчеркивая, что для его решения остаются всего 20 дней. С 1 января предприниматели МСП будут обязаны уйти с ЕНВД.

На минувшей неделе министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что вопрос о ставке по упрощенному налогообложению в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве региона, и просил предпринимателей выходить с предложениями. По данным УФНС, поступления по УСН за 11 месяцев 2020 года составили около 12 млрд. На этом режиме налогообложения в регионе сегодня работают 43,4 тысячи организаций и 42,5 тысячи ИП. Гончаров считает, что большая часть плательщиков ЕНВД выберет переход на УСН.

Кстати, на днях в регионе состоялся вебинар «ЕНВД — чем заменят?!», организованный Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ», управлением ФНС России по Новосибирской области и центром «Мой бизнес». За первый же день его посмотрели около 3 тысяч человек.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk