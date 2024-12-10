«Газпром нефть» увеличила поставки топлива российским аграриям

На 15% выросли поставки «Газпром нефти» предприятиям агропромышленного комплекса в минувшем сельскохозяйственном сезоне. В период посевной и уборочной кампаний «Газпром нефть» поставляла бензин и дизельное топливо почти 1500 сельхозпроизводителям из 17 регионов России. Наибольший объем пришелся на пять регионов, в том числе на три сибирских — Омскую и Новосибирскую области, а также Алтайский край.
Поставки моторного топлива осуществлялись с терминалов логистической сети «Газпром нефти», в том числе новых современных комплексов в Кемеровской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской областях. Фермерским хозяйствам топливо доставляли бензовозы компании и партнеров.
— В период посевной и уборочной кампаний важно стабильно обеспечивать предприятия агропромышленного комплекса качественным топливом. За счет широкой географии деятельности и развития клиентских сервисов мы эффективно и оперативно реагируем на потребности рынка и расширяем партнерство с агропромышленными компаниями, — пояснил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
Оператором поставки топлива сельхозпроизводителям выступает специализированное предприятие «Газпром нефти» — «Газпромнефть – Региональные продажи».
Ранее редакция сообщала, что испытания моторного топлива прошли в рамках Сибирской аграрной недели.
Фото пресс-службы компании «Газпромнефть-Региональные продажи»
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