Испытания моторного топлива прошли в рамках Сибирской аграрной недели

На международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя» в Новосибирске эксперты «Газпромнефть-Региональных продаж» провели проверку топлива, которое используют аграрные предприятия и сервисные компании. Тестирование прошли 20 проб нефтепродуктов.

— Для гарантии беспристрастности образцы топлива для тестирования предоставлялись обезличено — с зашифрованным обозначением поставщика и места отбора. По результатам анализа фермеры получили протокол испытаний моторного топлива с указанием фактических значений более чем 10 ключевых параметров, критически важных для бесперебойной работы сельхозтехники: октанового числа бензина, цетанового числа дизельного топлива, содержания серы, фракционного состава, концентрации бензола и других, — пояснили в компании.

Как рассказал Владимир Мазурак, директор отделения «Газпромнефть-Региональных продаж» в Сибирском регионе, в Новосибирской области компания сотрудничает с 230 сельскохозяйственными предприятиями, которым ежегодно во время посевной и уборочной поставляет свыше 30 тысяч тонн нефтепродуктов.

— Мы считаем, что сегодня важно не только выполнять контракты по поставке ГСМ, но и защитить агробизнес от проникновения нефтепродуктов низкого качества. Это залог устойчивой работы фермерской техники, — подчеркнул Мазурак.

С помощью мобильной лаборатории проводится контроль параметров нефтепродуктов на АЗС сетей «Газпромнефть», «ОПТИ», а также других АЗС по всей стране.