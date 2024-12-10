Бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве домов в Новосибирске

В Центральном райсуде Новосибирска вынесен приговор в отношении бывших руководителей компании НСК «Авантаж» Андрея Рощупкина и Сергея Распопина. Они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве домов на сумму свыше 300 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что в период с августа 2012 по апрель 2020 года бизнесмены строили многоквартирные дома в ЖК «У озера» по ул. Связистов в Ленинском районе Новосибирска. Действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, они похитили денежные средства у 154 дольщиков.

Согласно материалам дела, в период с января 2014 по июль 2015 года один из обвиняемых также похитил денежные средства участников долевого строительства в п. Краснообск, причинив ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Подсудимые вину в совершении преступлений не признали.

Суд назначил виновным от 3,6 до 4 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 400 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.