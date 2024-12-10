Ёлку за 18 000 рублей предлагают купить в центре Новосибирска

Новогоднее настроение в Новосибирске просыпается вместе со свежим запахом хвои, разносящимся с елочных базаров. Если в городе начали торговать хвойными деревьями, то значит пора готовить праздничный наряд и потуже набивать кошелек для предстоящих расходов. Продавцы елей уже предупреждают, что новогодние красавицы обойдутся значительно дороже, чем в прошлом году.

Цены на живые ёлки и пихты варьируются от 2 000 до 7 500 рублей за экземпляр, рассказали в Om1 Новосибирск. При этом товар идет нарасхват. Только за сегодняшнее морозное утро на одной из елочных точек продали две ёлки за 6 000 и 7 000 рублей. Продавцы уточняют, что в центре города цена за дерево может доходить и до 18 000 рублей.

— Бабушки чаще всего выбирают более доступные варианты, — поделился продавец одного из базаров.

Некоторые горожане предпочитают добывать праздничное настроение бесплатно. Поэтому еще раз напоминаем о строгих мерах наказания за самовольную вырубку ёлок. Штрафы колеблются от 3 000 до 300 000 рублей, а в особо серьёзных случаях можно получить до семи лет лишения свободы и штраф до трёх миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы планируют потратить на новогодний стол около десяти тысяч рублей.