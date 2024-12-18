«Газпром» заинтересовался новосибирской разработкой для «умного дома»

Идея появилась в результате мозгового штурма пятерых студентов четвертого курса СибГУТИ факультета информационных технологий. Дмитрий Гусар, Олег Раздорожный, Данил Черенков, Елисей Сорокин и Егор Орлов искали идею, которую можно будет презентовать на акселерационной программе «А-СТАРТ».

— Кто-то вспомнил про «умный чайник», который, хоть и умный, а воду сам в себя набирать не умеет, а оттого становится, по сути, бесполезным, — рассказал Дмитрий Гусар. — Мы ухватились за эту мысль и стали развивать ее дальше. В результате и появилась идея разработать систему автоматической подачи воды, которой можно будет управлять через мобильное приложение.

По замыслу разработчиков, использовать устройство можно будет, как в быту, так и в крупных офисах. Тестовое испытание это устройство прошло в одном из офисов «Газпрома». Инноваторы рассказали, что руководство корпорации готово приобрести систему, как только она будет доработана.

— Системе нужно пройти еще ряд испытаний, чтобы не было протечек во время поступления воды в емкость и некоторые другие технические моменты нужно проверить., — поясняет Дмитрий.

Управлять системой можно будет, как с помощью пульта, так и со специального мобильного приложения. Разработчики назвали проект «Вода всем» и уверены, что их идея будет востребована и в самое ближайшее время войдет в повседневный обиход большинства сторонников умных технологий.

Ранее редакция сообщала о том, что топы корпораций рассказали в Новосибирске, какие технологии им интересны. Ученым СО РАН и вузам рекомендовали думать не только о разработках, но и о кадрах, которые будут их внедрять.