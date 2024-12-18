ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 3:5

В матче КХЛ сошлись команды «Сибирь» и «Авангард» из Омска. Хоккеисты из Новосибирска потерпели поражение со счётом 3:5. Игра проходила в три периода: (1:2), (2:1), (0:2).

Команда новосибирского клуба смогла поразить ворота соперника благодаря усилиям Георгия Белоусова, Владислава Кары и Тревора Мерфи, которые забили три гола.

Вадим Епачинцев, главный тренер «Сибири», прокомментировал результат матча, отметив, что обе команды показали равную борьбу. Однако, по его мнению, новосибирцы не смогли реализовать все свои возможности.

— Пропустили два ненужных, легких гола. Хороший второй период. К сожалению, не дотерпели его концовку, где-то надо было сыграть попроще. Концовка игры — исполнительское мастерство позволило победить сегодня сопернику, — прокомментировал итог игры главный тренер.

В следующем матче новосибирская команда сыграет с «Амуром» 21 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» всухую обыграл на домашнем льду «Барыс». Игра завершилась со счетом 2:0.