Топы корпораций рассказали в Новосибирске, какие технологии им интересны

На пленарном заседании «Запрос реального сектора экономики на создание новых технологий» форума «Золотая долина» представители бизнеса рассказали о том, какое сотрудничество им необходимо от научных институтов и вузов Сибири в целом и Новосибирска в частности.

— Для вузов и научных институтов эта информация актуальна с точки зрения создания портфеля заказов на разработки, а также подготовки кадров, — отметил модератор сессии директор Института физики полупроводников СО РАН, академик РАН Александр Латышев.

Руководитель департамента инновационного развития АО «Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в «Ростех») Евгений Павлов рассказал, что перед корпорацией сегодня стоят серьезные вызовы в условиях дефицита ресурсов.

— У нас достаточно амбициозные планы с точки зрения вывода продукции на рынок в ближайшем периоде, при этом ожидается рост товарного выпуска продукции. Однако на нашу операционную деятельность оказывает существенное влияние ряд внешних факторов. Первый — дефицит средств для развития и оборотных средств, второе — кадровый дефицит, связанный с недостатком квалифицированного производственного и инженерно-технического персонала. Третий — дефицит технологического оборудования, несформированного научно-технического задела, — констатировал Павлов.

Он отметил, что в ОДК полностью регламентировали процесс по выявлению актуальных научно-технических задач и поиску возможных решений как во внутреннем, так и во внешнем контуре. Через окно открытых инноваций на сайте ОДК сформированы 56 актуальных запросов. На них поступили 78 предложений, из них 22 — в работе.

— Примечательно, что 5 предложений, которые у нас сейчас находятся в работе, ― от новосибирского региона, — подчеркнул представитель корпорации. — Кроме того, мы работаем с малыми инновационными компаниями, чтобы повышать их технологическую готовность для решения актуальных для нас задач. Всего в этом пуле у нас 160 компаний, из них 3 — из Новосибирской области.

Вице-президент по технологиям АФК «Система» Анна Коротченкова отметила, что сейчас у компании появился реальный запрос на технологии, так как нет возможности их импортировать.

— В рамках программы развития мы формулируем цели и составляем перечень разработок, которые нам требуются для их реализации. В составе нашей группы компании, у которых есть запрос на R&D в строительстве, фармацевтике, IT, беспилотных летательных аппаратах, электротехнике, микроэлектронике и т.д., — пояснила она. — По всем этим темам мы плотно работаем с вузами Новосибирска и институтами СО РАН.

При этом эксперт отметила, что все разработки, которые в группу приносят представители университетов, оцениваются не только с точки зрения технологической, но и рыночной зрелости.

— Одной красоты технического решения не всегда достаточно для интеграции проекта в бизнес-процессы компании. Важно, чтобы эти решения отвечали решению стратегической цели компании, так как на ее реализацию выделяется бюджет, — комментирует Анна Коротченкова. — Очень важно смотреть на бизнес-кейс комплексно, чтобы видеть не только прототип, но и что даст компании переход на массовое производство, как мы можем снизить издержки. К примеру, по себестоимости в той же микроэлектронике мы вряд ли сможем конкурировать с Тайванем, поэтому, создавая продукт, мы сразу думаем об оптимизации его производства и себестоимости, чтобы вывести на рынок. Это тоже интересное нам направление с точки зрения R&D.

Кроме того, у компании есть высокотехнологичные проекты — это история про новые продукты и материалы с горизонтом разработки 3-5 лет, но с перспективой стать пионерами и возглавить это направление. Третий горизонт — «космические» амбициозные проекты, которые очень сложно «приземляются» на реальность. В данной ситуации компания инвестирует деньги, дожидаясь появления определенности, когда можно будет рассчитать бизнес-кейсы и приступить к их реализации.

— Если мы разрабатываем новые продукты и технологии, то для нас также важно параллельно комплектовать это предложение программой подготовки кадров, которые позволят масштабировать эту историю, — рассуждает Анна Коротченкова.

Руководитель по НИР АО «АвтоВАЗ» Константин Котляров считает, что любую новую инициативу на производстве в компаниях России сегодня встречают доброжелательно-настороженно. Первая мысль: «не способ ли это освоить деньги, и какую пользу мы от этого поимеем». Другая крайность: «сейчас к нам все придут и все проблемы решат».

— Действительность оказывается совершенно иной. Например, основная проблема при внедрении искусственного интеллекта — правильный выбор задач. А если я не знаю, какие задачи поставить? — иронизирует Котляров. — Если говорить про искусственный интеллект, то мы находимся в самом начале пути его коммерческого использования. На тех конференциях, где я бываю, спикеры с удовольствием рассказывают про то, как «прикрутили к какой-то железке ИИ, и теперь она может…». Вся штука в том, что производство — это про деньги, и что-то успешно внедрить — значит, успешно заработать, поэтому все наши разговоры с университетами упираются в то, что на новой разработке или технологии мы должны заработать деньги. На мой взгляд, здесь очень важны взаимодействие и совместная работа, а не ожидание, что кто-то кому что-то принесет. Важно, чтобы и со стороны университетов, и со стороны производства были люди, готовые слушать, разбираться и креативно мыслить,

Директор АО «Новосибирский завод радиодеталей Оксид» Лев Носенко признался, что ему также хотелось бы более активного диалога между производством и университетами/институтами, которые могли бы подсказывать, как эффективнее и лучше решить актуальные для предприятия задачи.

— Половина наших работ связана со снижением себестоимости. Для решения этой задачи мы разрабатываем новые материалы, которые стоят дешевле и не имеют в своем составе традиционных металлов. Для этого мы обратились в НГУ и успешно решили задачу, в этом году получили первые результаты. Сейчас отрабатываем технологию изготовления этих материалов и на следующий год начинаем разработку новых резисторов на их основе. Это пример успешной реализации, когда сначала мы пришли в университет с одним вопросом, но нам подсказали, как это лучше сделать, — делится опытом Лев Носенко. — Сейчас перед нами стоит ряд задач, которые необходимо выполнить к 2030 году. Мы сформировали перечень научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, которые будем выполнять. В той мере, где нам хватает компетенций и знаний. По остальным вопросам мы придем к институтам и университетам за внешними коммуникациями. Это запрос на новые материалы, химию, на новый электролит, полимеры и т.д.

Заместитель генерального директора Омского НИИ приборостроения, и.о. директора Института радиофизики и физической электроники Омского научного центра СО РАН Сергей Кривальцевич привел вариант эффективного взаимодействия науки и реального производства на примере собственного предприятия. Он пояснил, что институт каждый год проводит конференцию и семинары, где выступают ведущие специалисты профильной тематики, куда приезжают военные, индустриальные компании. В рамках ограниченных ресурсов это дает прямой выход на заказчиков, а также позволяет получить информацию о новых технологиях и разработках.

— Команда из двоих аспирантов, работая внутри предприятия, реализует проект гораздо быстрее, чем пара кафедр с командой из 10-15 человек, которые находятся на некоем удалении, — отметил он. — Например, нам удалось при разработке радиопередающих устройств вдвое сократить их габариты и в полтора раза ― стоимость, а коллегам, разрабатывающим эту тематику, мы просто заплатили деньги и поблагодарили, так как их решение получилось больше по размерам.

Руководитель проектов высшей категории инновационного развития ГК «Ростех» Виктор Славянцев заявил, что уже долгое время продвигает необходимость развития научно-технологического прогнозирования.

— В стране сейчас действует прогноз научно-технологического развития на период до 2030 года, который был утвержден Дмитрием Медведевым в 2014 году. Тогда же было прописано, что прогноз должен актуализироваться каждые 6 лет, но уже просрочены 4 года, и никакой разработки нового прогноза не осуществляется, — констатировал он.

По словам Виктора Славянцева, прогноз научно-технологического развития должен выполнить ряд задач:

быть основой для объективной оценки уровня технологического развития,

выявить приоритетные направления технологического развития по всем отраслям промышленности и поставить задачи опережающего инновационного развития,

разработать обоснованные планы и т.д.

— Но самое главное ― хотелось бы, чтобы в результате прогноза были определены перспективные продукты и передовые производственные технологии, позволяющие спланировать работы по созданию опережающих инновационных, высокотехнологичных продуктов и технологий, — пояснил Славянцев. — В результате прогнозирования научно-технологического развития можно сориентировать систему инженерного образования на подготовку кадров для промышленности будущего, на развитие необходимых технологических компетенций.

Ранее редакция неоднократно приводила мнение экспертов о том, что для ускорения технологического прогресса не хватает межведомственного взаимодействия.