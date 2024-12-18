На 40 процентов рухнуло количество выданных в Новосибирской области автокредитов

В ноябре 2024 года в Новосибирской области выдано 1,01 тыс. автокредитов (как на новые авто, так и с пробегом). Это на 40,3% меньше, чем месяцем ранее (в октябре — 1,7 тыс. штук), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это самое сильное

падение среди регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

— После «рекордного» сентября, в последующие два месяца выдача автокредитов упала более чем на половину. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России в ноябре выдано 82,9 тысячи займов против 119,2 тысячи месяцем ранее (-33,5%). В Ханты-Мансийском АО выдача автокредитов сократилась на 35,2%, в Пермском крае — на 34,9%, Кемеровская область — на 32,2%, в Красноярском крае —на 30,1%.

Напомним, за 10 месяцев 2024 года в Новосибирской области было выдано автокредитов на 32 млрд рублей (+87,3% в сравнении с январем-октябрем 2023 года). При этом, срок кредита подрос.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на двадцать процентов выросло предложение авто с пробегом. Речь идет о сегменте автомобилей дороже 1,5 миллионов рублей.