ГБР отобрала мандаринку у вора-чебурашки в Новосибирске

Бойцы группы быстрого реагирования агентства безопасности «Гвардия» по горячим следам задержали похитителя мандаринки в магазине «Пятерочка».

Новосибирский чебурашка несколько раз пытался вынести желанный фрукт, но ему все никак не хватало решительности. И вот, когда он, наконец, созрел и все-таки пронес мимо кассы оранжевое лакомство, его задержали гвардейцы.

― 8 января в 21:32 в супермаркете «Пятерочка», расположенном на ул. Ударная, бойцами ГБР был задержан мужчина, укравший мандаринку. В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка был задержан, ― сообщили в пресс-службе агентства.

Охранники объяснили новосибирцу, что воровать ― это плохо. Отобрали мандаринку и вернули на прилавок. Мужчину с миром отпустили. Больше в этом магазине он не появлялся.