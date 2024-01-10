Поставки куриных яиц из Беларуси удвоились

По сведениям Россельхознадзора, поставки куриных яиц из Беларуси за год выросли почти вдвое. С 9 по 11 января импортировано почти 12 млн куриных яиц. За аналогичный период минувшего года было ввезено более шести млн, передает агентство ТАСС.

— Всего за прошлый год в РФ из Беларуси было ввезено более 510,8 млн штук куриных яиц, — уточнили в ведомстве.

Минсельхоз, в свою очередь, заявлял, что стабилизация цен на яйца в стране произойдет после Нового года на фоне роста отечественного производства и отмены пошлин на импортные яйца.

Ранее редакция сообщала, что яйца из Турции скоро поступят на прилавки российских магазинов.