Первый в 2024 году дом сдан в Новосибирске

В 2024 году в Новосибирске сдан в эксплуатацию первый дом — «Дом Воздух», который возводила компания ООО СЗ «Дом 3» (входит в ГК «Система»). Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, расположенного на одной из центральных улиц Новосибирска — Семьи Шамшиных, мэрия города выдала 2 января.

Общая площадь 25-этажного дома — 25 558,3 кв. м. Судя по разрешительной документации, в здании 274 квартиры. Их площадь варьируется от 25 до 77,5 кв. м, а цена — от 6,5 до 17 млн рублей.

Стоит отметить, что «Дом Воздух» расположен на площадке бывшего новосибирского жиркомбината, которая активно осваивается застройщиками. Так, на территории уже заселен ЖК «Огни Сибири», «Дом Воздух-1». В стадии строительства находится проект ГК «Брусника».

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области планируется ввести не менее 2,154 млн кв. м жилья. Для сравнения: в 2023 введены 2,8 млн кв. м.