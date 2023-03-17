Рекламодателям

Где делают анализы для всей Сибири и Дальнего Востока

  • 17/03/2023, 15:01
медицина
Для пациентов работают несколько десятков медицинских офисов практически в каждом районе города. Любое из 3000 видов исследований можно сдать круглосуточно* без выходных, и получить результаты в кратчайшие сроки.

В Новосибирске значительная доля анализов выполняется в частной лаборатории «Инвитро».

Работают на всю Сибирь и Дальний Восток

Один из крупнейших ультрасовременных лабораторных комплексов «Инвитро» располагается в Новосибирске. Здесь выполняют исследования не только для собственных медицинских офисов, но и для клиник-партнеров — от Омска до Находки.

Ежедневно через лабораторию проходит несколько десятков тысяч пробирок с биоматериалом — это около миллиона выполненных исследований в месяц.

Высокотехнологичное современное оборудование и полная автоматизация процессов позволяет выдавать результаты за считаные часы, практически полностью исключая человеческий фактор и вероятность ошибки.

медицина

Когда пациент сдает анализ, на пробирку наклеивают штрих-код, затем незамедлительно отправляют в лабораторию. Автоматизированная сортировка позволяет выполнить несколько анализов из одной пробирки. Умные роботы уже знают, какие анализы нужно выполнить, и направляют пробирку в необходимые анализаторы. Так полностью исключается возможность человеческой ошибки в процессе. Пропускная способность лаборатории, несмотря на колоссальный объем, позволяет выдавать результаты исследований за несколько часов.

Контроль качества на всех этапах — международный уровень

На контроль качества компания тратит несколько миллионов рублей в год, как на внутренний, так и на внешний. Внутренний контроль качества проводится несколько раз в день. Также «Инвитро» ежегодно проходит несколько международных программ внешней оценки качества.

медицина

Каждый год лаборатория «Инвитро» подтверждает сертификат «Шесть сигм». Основана на контроле качества в лабораторной диагностике и признана ВОЗ. Сертификат подтверждает, что вероятность ошибки в лаборатории не превышает 3,4 на миллион исследований.

Индивидуальный подход

Один из этапов оценки качества — медицинская валидация. Несмотря на полную автоматизацию всех процессов, любые результаты, отклоняющиеся от референсных значений, проверяются и оцениваются врачами. Критические отклонения от нормы жизненно важных лабораторных показателей могут говорить о риске возникновения состояния, угрожающего жизни. В таком случае важно, чтобы врач незамедлительно успел принять меры. Поэтому в лаборатории настроена система экстренного оповещения заказчика о критических величинах в результатах.

*Круглосуточный прием биоматериала на исследования ведет медицинский офис ИНВИТРО по адресу г. Новосибирск ул. Римского-Корсакова, 9

Фото предоставлено пресс-службой компании

Реклама. Рекламодатель ООО «ИНВИТРО-Сибирь»

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

163

Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : медицина ИНВИТРО здоровье


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
камеры на дорогах

В Новосибирске закупят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 350 млн рублей

Количество нарушений, которые камеры станут фиксировать, будет отличаться в зависимости от улиц.
Читать статью >>
Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость не потеряли актуальность

Один из способов инвестиций в недвижимость сегодня — это вложение средств в закрытый паевой инвестиционный фонд.
Читать статью >>
Перевозчикам не хватает кадров и субсидий

Перевозчикам не хватает кадров и субсидий

Для работы на маршрутах с регулируемыми тарифами.
Читать статью >>
Платные парковки в Новосибирске

Приложение о парковках в Новосибирске не фиксирует автомобили

В 2021 году аудиторы контрольно-счетной палаты города говорили, что около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске закупят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 350 млн рублей

17/03/2023, 15:05

Инвестиции в недвижимость не потеряли актуальность

17/03/2023, 14:59

Генпрокурор РФ обвинил подрядчиков в неисполнении условий госконтрактов при строительстве школ

17/03/2023, 14:30

Перевозчикам не хватает кадров и субсидий

17/03/2023, 13:16
Популярное

Повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии

17/03/2023, 12:33

Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

16/03/2023, 16:10

Плесень на хлебе может быть смертельно опасной

16/03/2023, 16:00
Новости компаний

ВТБ на 20% нарастил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области

17/03/2023, 11:37

Подготовиться к ЕГЭ новосибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей»

17/03/2023, 10:28

Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

17/03/2023, 10:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска