Где делают анализы для всей Сибири и Дальнего Востока

В Новосибирске значительная доля анализов выполняется в частной лаборатории «Инвитро».

Работают на всю Сибирь и Дальний Восток

Один из крупнейших ультрасовременных лабораторных комплексов «Инвитро» располагается в Новосибирске. Здесь выполняют исследования не только для собственных медицинских офисов, но и для клиник-партнеров — от Омска до Находки.

Ежедневно через лабораторию проходит несколько десятков тысяч пробирок с биоматериалом — это около миллиона выполненных исследований в месяц.

Высокотехнологичное современное оборудование и полная автоматизация процессов позволяет выдавать результаты за считаные часы, практически полностью исключая человеческий фактор и вероятность ошибки.

Когда пациент сдает анализ, на пробирку наклеивают штрих-код, затем незамедлительно отправляют в лабораторию. Автоматизированная сортировка позволяет выполнить несколько анализов из одной пробирки. Умные роботы уже знают, какие анализы нужно выполнить, и направляют пробирку в необходимые анализаторы. Так полностью исключается возможность человеческой ошибки в процессе. Пропускная способность лаборатории, несмотря на колоссальный объем, позволяет выдавать результаты исследований за несколько часов.

Контроль качества на всех этапах — международный уровень

На контроль качества компания тратит несколько миллионов рублей в год, как на внутренний, так и на внешний. Внутренний контроль качества проводится несколько раз в день. Также «Инвитро» ежегодно проходит несколько международных программ внешней оценки качества.

Каждый год лаборатория «Инвитро» подтверждает сертификат «Шесть сигм». Основана на контроле качества в лабораторной диагностике и признана ВОЗ. Сертификат подтверждает, что вероятность ошибки в лаборатории не превышает 3,4 на миллион исследований.

Индивидуальный подход

Один из этапов оценки качества — медицинская валидация. Несмотря на полную автоматизацию всех процессов, любые результаты, отклоняющиеся от референсных значений, проверяются и оцениваются врачами. Критические отклонения от нормы жизненно важных лабораторных показателей могут говорить о риске возникновения состояния, угрожающего жизни. В таком случае важно, чтобы врач незамедлительно успел принять меры. Поэтому в лаборатории настроена система экстренного оповещения заказчика о критических величинах в результатах.

*Круглосуточный прием биоматериала на исследования ведет медицинский офис ИНВИТРО по адресу г. Новосибирск ул. Римского-Корсакова, 9

Фото предоставлено пресс-службой компании

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