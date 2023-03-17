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В Новосибирске закупят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 350 млн рублей

  • 17/03/2023, 15:05
Автор:
камеры на дорогах
Количество нарушений, которые камеры станут фиксировать, будет отличаться в зависимости от улиц.

В Новосибирске объявлены около 20 электронных аукционов на поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на общую сумму более 350 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, комплексы планируется разместить на пересечениях улиц (более 30 наименований). При этом функционал камер отличается друг от друга. Одни из них, например на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной, будут настроены на фиксацию превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также на управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Другие, например на улице Большевистской, 276/1, будут настроены на фиксирование превышения установленной скорости движения и выявление фактов управления транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Поставщик должен разработать схему организации дорожного движения на период производства работ, провести обследование мест установки КФВФ, при необходимости установить дополнительно металлические опоры, предназначенные для размещения оборудования фотовидеофиксации, смонтировать, подключить и выполнить настройку оборудования, а также выполнить проведение пробного испытания комплекса с предоставлением сформированного комплексом материала по зафиксированным правонарушениям с разных направлений.

В документации отмечается, что программное обеспечение должно быть российского производства.

Срок службы комплексов — не менее 5 лет. Срок поставки — 40 дней с момента заключения контракта.

147337 На данный момент известны победители двух похожих аукционов на поставку комплексов. Так, ООО «Ровер+» установит комплекс фотовидеофиксации на пересечении улиц Фрунзе-Кошурникова – Красина за 14,8 млн рублей. Согласно протоколу подведения итогов, на аукцион были поданы две заявки.

Кроме того, поставку трех мобильных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД выполнит ООО «Национальный оператор безопасности движения». На участие в тендере были поданы две заявки, одна из которых отклонена. Победитель выполнит работы за 5 млн рублей, при начальной стоимости в 8,9 млн рублей.

Еще один аукцион на поставку трех мобильных комплексов (цена контракта — 6,1 млн рублей) признан несостоявшимся, так как комиссия по осуществлению закупок отклонила все заявки на участие. На него были поданы две заявки.

Напомним, в конце прошлого года на заседании транспортного комитета регионального парламента депутаты потребовали у правительства региона обосновать места размещения аппаратов фото- и видеофиксации или отказаться от аренды почти 300 новых комплексов.

Ранее редакция сообщала о том, что в новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

Фото: pixabay.com, автор — dimitrosevastopol

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : нарушение правил дорожного движения Камеры фотовидеофиксации камеры на дорогах


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