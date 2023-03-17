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Инвестиции в недвижимость не потеряли актуальность

  • 17/03/2023, 14:59
Автор:
Инвестиции в недвижимость
Один из способов инвестиций в недвижимость сегодня — это вложение средств в закрытый паевой инвестиционный фонд.

Строительная отрасль считается одной из системообразующих в экономике России. Но стоит ли сегодня инвестировать в стройки и недвижимость? Об этом шла речь на конференции «Российская экономика: прогнозы и сценарии развития» в Новосибирске.

Игорь Виттель, журналист, теле- и радиоведущий, экономический обозреватель, политолог и писатель, считает, что от недвижимости, по крайней мере в Москве, нужно держаться подальше.

— Я отношусь к росту цен на недвижимость как к огромному раздутому пузырю. В ценах все растет, но это зачастую виртуальные цены. Реальных покупок с началом специальной военной операции практически нет, — говорит Игорь Виттель.

продажа квартир-студий

За 4 года квадратный метр в студии в Новосибирске подорожал на 70%

В данный момент, по его словам, рванули в объемах и деньгах небольшие квартиры-студии. Сейчас рынок недвижимости не рухнул, он просто загнан.

— Многие, кто уехал, сейчас сдают свои квартиры, а вот если они начнут сбрасывать — это может вызвать за собой лавину, — не исключает Виттель.

С такой точкой зрения отчасти согласен и Арсен Никогосян, начальник отдела инвестиционного консультирования брокера «Открытие Инвестиции».

— То время, когда можно было инвестировать в недвижимость и точно знать, что через пару лет ее можно будет продать и получить в несколько раз больше, прошли. Но полностью отказаться от инвестиций в недвижимость, наверное, нельзя. Нужно смотреть ситуацию по регионам, — поясняет Никогосян.

Эксперт разделяет инвестиции в недвижимость на 2 группы:

  • покупка первички с целью продажи (зависимость от ставки, которая на первичном рынке),
  • коммерческая недвижимость.

Закрытый паевой инвестиционный фонд

Региональный рынок недвижимости присматривается к закрытым паевым инвестиционным фондам

Один из вариантов, который возможен для инвестиций в этот сегмент сегодня, — это покупка паев закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ).

— Такой вариант можно рассматривать, если перед вами стоит задача обеспечения ликвидности финансов. Потому что если вы купили на первичке недвижимость и резко возникает необходимость ее продать, то в данный момент это сделать не реально. В моем ЖК 80% квартир куплены по льготной ставке на первичном рынке — и сейчас многие из них стоят на продаже. Покупателей не так много. А если вы инвестируете через закрытый инвестиционный фонд, то вы сможете условно иметь квартальные периоды, когда вы можете продать свой пай, — рассказывает Арсен Никогосян.

Напомним, ЗПИФы недвижимости пока более распространены в Москве и Санкт-Петербурге. Однако новосибирские застройщики тоже изучают этот инструмент.

 

Ранее редакция сообщала о том, что на аукционах планируют продавать недвижимость, изъятую у коррупционеров.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Инвестиции

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : инвестиции в недвижимость Закрытый паевой инвестиционный фонд


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