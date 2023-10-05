«Где мой миллион?»: экс-оператор Славы Марлоу требует выплатить ему 2 млн рублей за клипы с Моргенштерном*

Самый молодой музыкальный продюсер России, возглавляющий хит-парады и завоевавший миллионы сердец своих поклонников, оказался героем весьма неприятной истории. Во всех своих интервью Слава Марлоу хвалится успехами, заработанными миллионами, гордится дружбой и сотрудничеством с не менее популярным рэпером Моргенштерном*. Слава часто благодарит свою маму, которая помогла ему стать звездой. Но мало кто знает, с кем скромный новосибирский паренек без гроша в кармане начинал свой путь ко всероссийской славе. Музыкант словно забыл о тех людях, которые были с ним рядом в тяжелые времена и действительно помогали ему стать знаменитым. Мы нашли человека, без которого бы не состоялось знакомство с Моргенштерном, а впоследствии — переезд в Москву и миллионные контракты. Почему бывшие коллеги и друзья больше не общаются ― в материале Infopro54.

«Брат, давай снимем клип»

Андрей и Слава Марлоу подружились в Санкт-Петербурге. Парни были однокурсниками. Андрей учился на режиссера неигрового кино, а сибиряк — на продюсера.

― Со Славой я познакомился еще в 2017 году. Тогда я учился в 11 классе, жил в Каменске-Шахтинском. Однажды случайно набрел на его канал. Тогда у него было всего 40 тысяч подписчиков. Мне понравился его контент, поэтому я подписался. Иногда стал приходить на его прямые трансляции. Там он слушал треки подписчиков и давал свои комментарии. Я донатил ему несколько раз, чтобы он оценил мое творчество. Так мы стали иногда переписываться на музыкальные темы. В 2018 году я поступил в СПБГИКиТ на режиссера и совершенно случайно как-то раз возле вуза встретил Славу. Через некоторое время я приобрел новую камеру, о чем рассказал ему на одной из случайных встреч в холле института. И он сказал мне: «Брат, давай снимем видео». Через некоторое время я приезжаю к нему домой в Мурино на съемку. Еще тогда удивился — как же далеко он живет: от моего общежития до его квартиры путь занимал почти 2 часа, ― вспоминает Андрей.

Денег на тот момент у Славы не было. Да и в студенческие годы мало кто мыслит такими категориями, хочется просто делать что-то крутое, совместное и мечтать о популярности.

На тот момент на канале Марлоу уже было достаточно подписчиков, но новосибирский паренек грезил о большем. Он хотел миллионную армию поклонников, классный контент.

― И вот он мне рассказывает идею, свой перформанс «Моргенштерн, ты моя цель», главной сутью которого является съемка клипов и видео с целью добиться внимания Моргенштерна, чтобы работать с ним и делать ему биты. Тогда на канале у Славика не было и 200 тысяч подписчиков. Я начал снимать. Выходит первое видео «Моргенштерн, давай сделаем фит» и набирает ошеломительные 5 миллионов просмотров для его канала. Я считал это нашим общим успехом. Так я снимаю еще несколько клипов, которые до сих пор входят в топ-30 видео по просмотрам у него на канале. Моргенштерн действительно замечает Славу после нашего клипа про Гену Горина, ― рассказал Infopro54 Андрей.

Заплатили за работу 10 тысяч рублей

Парни безумно радовались своей удаче и миллионным лайкам в соцсетях.

Денег это особо не приносило, но обещало хорошие перспективы.

― Слава обещал мне стабильный заработок и работу, когда у него попрет карьера. Поэтому мы максимально вкладывались в эту перспективу. Алишер приезжает в Санкт Петербург, чтобы познакомиться со Славой и снять совместное видео, которое так долго ждали подписчики. Я снял это видео, оно набрало 10 миллионов просмотров. Вечером после съемок с Моргеном Слава написал мне, что это наш общий успех и что он уже замолвил за меня словечко. Также пообещал, что благодаря его новому знакомству он сможет предоставить мне столько заказов на съемку и денег, сколько я только пожелаю. Я был счастлив, так как то, над чем мы совместно трудились, принесло свои плоды, ― говорит молодой режиссер.

А дальше все и правда сложилось, как можно было только мечтать. Марлоу переезжает в Москву и начинает работать с Моргеншерном. Новосибирец публично заявлял, что получает 30% от общей выручки с совместного проекта. Потом зарабатывает свой первый миллион, затем второй. И вот недавно он уже хвалится новой квартирой, купленной за 100 миллионов рублей.

А что с Андреем? А он так и живет в Санкт-Петербурге, но уже не сильно радуется за своего друга, потому что фактически наверх взлетел только Слава.

Но будет несправедливо сказать, что Андрей совсем ничего не заработал на проекте Марлоу.

― Через пару месяцев после переезда Славы в Москву мне уже написал наш общий знакомый: «Андрюх, привет, Слава приезжает в Питер, чтобы снять какое-то видео, сможешь помочь?». На этот момент Слава на хайпе. Контракты, куча рекламы, просмотров. Я, как бедный студент, конечно нуждаюсь в деньгах. Я написал, что за съемочный день возьму 10 тысяч рублей. Они соглашаются, так как Слава просто не знал больше никаких операторов в Санкт-Петербурге, а я оставался удобным и полезным вариантом, ― рассказывает парень.

Возможно, старого друга как раз обидело то, что оператор попросил за свою работу гонорар. Раньше то он снимал бесплатно, питаясь надеждами. И надо было ребятам сесть и по-взрослому поговорить про эти самые надежды, совместные перспективы и сотрудничество, но…

― Слава на съемке вел себя холодно, отвечал сухо. Спросить о всей ситуации я так и не решился, понял, что искреннего ответа в его глазах я не найду. В конце смены обещанные 10 тысяч прилетели на карту. Это был последний раз, когда я виделся и работал со Славой Марлоу, ― резюмирует молодой режиссер.

После этой встречи звезда хит-парадов, по словам Андрея, отписался от него в соцсетях, удалил из друзей «ВКонтакте» и заблокировал в «Телеграме».

«Где мой миллион?»

В ноябре 2022 года Андрей выпускает трек «Брат», где делится своей печальной историей с подписчиками и требует от Марлоу миллион, сообщая, что каждый месяц будет набегать неустойка в сумме 100 тысяч. Общие знакомые показывают Славе этот пост, и тот отвечает им:

― Ща чекнул. Ну что сказать? Обидно, что чел из моего института, с которым мы общались достаточно близко, не удосужился просто написать мне в лс, чтобы обсудить какие-то претензии. Гнилая тема. На его совести весь его базар.

С того момента прошел почти год. Слава и Андрей больше не общались. Но бывший сокурсник еще верит в порядочность друга и ждет. Только теперь он просит за свою работу уже 2 млн 100 тысяч рублей.

― Да, кому-то это может показаться смешным. Но каковы были мои реальные потери и страдания? Можно ли их оценить как-то по-другому? Посчитайте, сколько он заработал хотя бы просто с монетизации 30 миллионов просмотров. Те видео, благодаря которым он стал популярным, снимал ему я. Я бы с радостью пошел с этим в суд, но не сделаю этого пока. Речь идет не о правовом поле, а общечеловеческом и моральном. Мы проводили время вместе, я помогал ему с прямыми трансляциями, готовил еду на его кухне, чтобы накормить друзей. Мне и в голову не приходило, что этот человек меня нагло обманет, ― с горечью и обидой в голосе говорит Андрей.

А потом петербуржец добавляет, что если Слава Марлоу реабилитируется, отблагодарит его, то он Славу простит.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.