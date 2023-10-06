Чистая планета в следующем году планирует зайти в торговые сети с фасовкой

Новосибирская компания ООО «Чистая планета» провела роад-шоу для потенциальных инвесторов. Вчера стало известно, что эмитент намерен разместить на бирже дебютные облигации.

Он также рассказал о планах компании по развитию. В 2024 году эмитент намерен в месяц наращивать свою партнерскую сеть на 40 магазинов и сохранять эту динамику в течение 5 лет обслуживания облигационного займа. Кроме того, «Чистая Планета» намерена выйти на новый для себя сегмент рынка: в торговые сети с фасовкой (сейчас она работает на розлив продукции только через свою сеть). Для этого компания планирует во втором квартале запустить линию по розливу фасованной продукции и готова выпускать до 230 тонн в месяц.

— Судя по переговорам, сетям наша продукция интересна. Мы склонны позиционировать собственные торговые марки, но к нам поступают много обращений по производству СТМ. Два проекта уже в работе, один — на стадии заключения. Хотим выйти на новый сегмент рынка правильно, чтобы не сорвать контракты, — говорит финансовый директор эмитента. — Кроме того, мы изучаем возможность разлива продукции в биоразлагаемые пакеты, которые до 6 месяцев держат кислотные и щелочные вещества. Уже получили образцы продукции из Китая и сейчас ее тестируем. Но для запуска этой упаковки потребуется серьезное переоснащение фасовочных линий, а это большие вложения.

— Мы увидели, что концепция наших продаж интересна не только в России, но и в странах бывшего содружества. В следующем году планируем зарегистрировать торговые марки, чтобы избежать подделок и неправомерных судебных исков со стороны предпринимателей, что очень распространено в некоторых странах СНГ, — поясняет финансовый директор.

В планах «Чистой Планеты» — выход на рынки стран СНГ. Сейчас компания реализует свою продукцию в Казахстан.

Макиенко сообщил на роад-шоу, что у компании хватит производственных мощностей, чтобы обеспечить рост производства:

— У нас современное производство мощностью около 1,5 тысячи тонн в месяц. Сейчас оно загружено на 30-35%.

По итогам 2023 года компания рассчитывает получить выручку +10% к 2022 году, операционную прибыль — на уровне 2022 года. К 2027 году, моменту погашения облигационного займа, по пессимистичному прогнозу выручка компании расчетно должна составить 730 млн рублей в год, чистая прибыль — 140 млн рублей, free float — 120 млн рублей. Для сравнения: выручка компании за 2022 год — 243,5 млн рублей (+62% к 2021 году), чистая прибыль — 25 млн (+66%).

Комментируя дальнейшие финансовые планы, Константин Макиенко пояснил, что о следующем выпуске облигаций компания будет думать только для открытия второго производства. При этом он не исключил возможности выхода на pre-IPO, когда эта финансовая площадка заработает в России. Кстати, участники роад-шоу заявили компании, что готовы инвестировать в «зеленые» технологии, если она будет их применять на производстве.

Сегодня московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Чистая Планета». Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн рублей,, срок обращения — около 5 лет.

ООО «Чистая Планета» занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Компания создала розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив, которая насчитывает 206 точек.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на пятом месте в России по количеству заявок на патенты.