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Чистая планета в следующем году планирует зайти в торговые сети с фасовкой

  • 06/10/2023, 09:23
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Чистая планета в следующем году планирует зайти в торговые сети с фасовкой
Компания также изучает возможность розлива продукции в биоразлагаемые пакеты.

Новосибирская компания ООО «Чистая планета» провела роад-шоу для потенциальных инвесторов. Вчера стало известно, что эмитент намерен разместить на бирже дебютные облигации.

На биржу выходит компания бывшего силовика из Новосибирска

На биржу выходит компания бывшего силовика из Новосибирска

— Основную часть облигационного займа мы направим на выкуп оборудования, чтобы перевести его на баланс компании. Оставшиеся средства пойдут на оборотный капитал: на формирование необходимых запасов сырья и продукции, чтобы обеспечить бесперебойную динамику производства продукции, иметь свободный денежный поток, спокойно обслуживать купоны и потом погасить обязанности перед инвесторами, — сообщил, отвечая на вопросы участников роад-шоу, финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко.

Он также рассказал о планах компании по развитию. В 2024 году эмитент намерен в месяц наращивать свою партнерскую сеть на 40 магазинов и сохранять эту динамику в течение 5 лет обслуживания облигационного займа. Кроме того, «Чистая Планета» намерена выйти на новый для себя сегмент рынка: в торговые сети с фасовкой (сейчас она работает на розлив продукции только через свою сеть). Для этого компания планирует во втором квартале запустить линию по розливу фасованной продукции и готова выпускать до 230 тонн в месяц.

— Судя по переговорам, сетям наша продукция интересна. Мы склонны позиционировать собственные торговые марки, но к нам поступают много обращений по производству СТМ. Два проекта уже в работе, один — на стадии заключения. Хотим выйти на новый сегмент рынка правильно, чтобы не сорвать контракты, — говорит финансовый директор эмитента. — Кроме того, мы изучаем возможность разлива продукции в биоразлагаемые пакеты, которые до 6 месяцев держат кислотные и щелочные вещества. Уже получили образцы продукции из Китая и сейчас ее тестируем. Но для запуска этой упаковки потребуется серьезное переоснащение фасовочных линий, а это большие вложения.

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В планах «Чистой Планеты» — выход на рынки стран СНГ. Сейчас компания реализует свою продукцию в Казахстан.

— Мы увидели, что концепция наших продаж интересна не только в России, но и в странах бывшего содружества. В следующем году планируем зарегистрировать торговые марки, чтобы избежать подделок и неправомерных судебных исков со стороны предпринимателей, что очень распространено в некоторых странах СНГ, — поясняет финансовый директор.

Макиенко сообщил на роад-шоу, что у компании хватит производственных мощностей, чтобы обеспечить рост производства:

— У нас современное производство мощностью около 1,5 тысячи тонн в месяц. Сейчас оно загружено на 30-35%.

По итогам 2023 года компания рассчитывает получить выручку +10% к 2022 году, операционную прибыль — на уровне 2022 года. К 2027 году, моменту погашения облигационного займа, по пессимистичному прогнозу выручка компании расчетно должна составить 730 млн рублей в год, чистая прибыль — 140 млн рублей, free float — 120 млн рублей. Для сравнения: выручка компании за 2022 год — 243,5 млн рублей (+62% к 2021 году), чистая прибыль — 25 млн (+66%).

Комментируя дальнейшие финансовые планы, Константин Макиенко пояснил, что о следующем выпуске облигаций компания будет думать только для открытия второго производства. При этом он не исключил возможности выхода на pre-IPO, когда эта финансовая площадка заработает в России. Кстати, участники роад-шоу заявили компании, что готовы инвестировать в «зеленые» технологии, если она будет их применять на производстве.

Сегодня московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Чистая Планета». Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн рублей,, срок обращения — около 5 лет.

ООО «Чистая Планета» занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Компания создала розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив, которая насчитывает 206 точек.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на пятом месте в России по количеству заявок на патенты. 

Фото  freepik —  drobotdean 

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Рубрики : Финансы Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Чистая планета Размещение облигаций производство бытовой химии pre-IPO Новосибирск


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