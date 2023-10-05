Владелец кафе в Первомайском сквере подал иск к мэрии Новосибирска на 250 млн рублей

ООО «Антрацит» (владелец здания Park Cafe в Новосибирске) подало в арбитражный суд исковое заявление с требованием о взыскании с мэрии города Новосибирска 250,4 млн рублей. Заявление рассматривается в первой инстанции. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Чем обусловлены финансовые требования ООО «Антрацит» пока не ясно.

Напомним, спор между муниципалитетом и арендатором земли в Первомайском сквере, где располагалось кафе, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой. В ноябре 2020 года мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» о сносе Park Café. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2021 года ООО «Антрацит» обязано снести своими силами и за свой счет нежилое здание на Красном проспекте, 25/1. Площадь здания 984,4 кв.м.

Трехэтажное здание Park Cafe пытаются снести уже около 16 лет. Заведения были закрыты в июне 2023 года. В августе 2023 года ООО «Антрацит» обратилось с заявлением о пересмотре решения Седьмого арбитражного апелляционного суда в связи с выявлением новых обстоятельств. Суд назначил дело к судебному разбирательству на 14 ноября 2023 года.

В 2023 году в Новосибирске началась масштабная реконструкция территории Первомайского сквера на общую сумму 180 млн рублей. В сквере по решению суда было демонтировано помещение с рестораном быстрого питания Carl`s Jr, открытое по франшизе компанией «Перспектива Сибирь» в 2016 году. В начале сентября был снесен двухэтажный павильон, в котором располагался Sabai bar.

По данным Seldon Basis, ООО «Антрацит» образовано в Новосибирске в 2007 году. Уставной капитал компании 12,5 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем компании является Евгений Мельников, директор — Сергей Кирушок. Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 14,4 млн рублей ( в 2021 году — 13,4 млн рублей), чистая прибыль — 3,8 млн рублей ( в 2021 году — 713 тысяч рублей).

Ранее редакция сообщала, что в Первомайском сквере Новосибирска снесут здание Раrk Cafe.