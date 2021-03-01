Где самые минимальные зарплаты в Новосибирской области?

Средняя заработная плата в регионе составляет 40 000 рублей. К таким выводам пришли аналитики службы исследований hh.ru Сибирь, проанализировав вакансии с предложениями работы в Новосибирской области за январь-февраль этого года. Отмечается, что наибольшее количество вакансий с зарплатами ниже средней размещены в профсферах «Административный персонал», «Безопасность», «Консультирование», «Начало карьеры, студенты», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Также часть подобных предложений встречается в медицине, производстве и для рабочего персонала, обычно это работа для неквалифицированных сотрудников или младших специалистов. Напомним, величина федерального МРОТ с 1 января 2021 года — 12 792 рублей.

— Анализ вакансий в области показал, что на самую маленькую зарплату — от 8 000 рублей — ищут «преподавателя ЕГЭ по математике», данная вакансия предполагает частичную занятость и гибкий график, — отметили в hh.ru Сибирь.

От 10 000 рублей предлагают зарабатывать в Новосибирской области пешему курьеру, менеджеру по продажам и таргетологу в Instagram, флористу-дизайнеру, разборщику автомобилей.

На зарплату от 15 000 рублей приглашают помощника автомаляра, онлайн-консультанта, рабочего-фурнитурщика, налогового консультанта, баристе, официанта.

Вакансии с зарплатой 20 000 рублей адресованы учителю начальных классов, продавцу-консультанту, бухгалтеру, продавцу в магазине гитар, швее-портной, администратору кассиру, водителю-курьеру с легковым автомобилем, сварщику мебельных конструкций, менеджеру по туризму, товароведу, smm-менеджеру, оператору колл-центра, медицинской сестре, пиццамейкеру.

Анализ спроса на рынке труда в Новосибирской области в начале года показал, что наибольшее сокращение количества вакансий произошло в сфере «Медицина, фармацевтика» (-31% по сравнению с декабрем 2020 года), а также в «Страховании» (-13%), «Строительстве, недвижимости» (-10%). И наоборот, вырос спрос на специалистов по управлению персоналом (+9%), в индустрии гостеприимства, прежде всего в ресторанах (+7%) и в индустрии красоты (+6%).

При этом, самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди начинающих специалистов и студентов (в среднем, 12,2 резюме на одну вакансию), топ-менеджеров (8,1 резюме на вакансию) и специалистов из сферы развлечений (6,8 резюме на вакансию). Средняя конкуренция в Новосибирской области в январе составила 4,9 резюме на одну вакансию.