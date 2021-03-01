Противокражное оборудование для магазина — сохраняем, приумножая

В этом случае противокражные системы от компании Detex Line – один из самых эффективных способов достигнуть желаемого результата. А также сэкономить приличную сумму денег.

Антикражное оборудование vs. увеличения штата охранников

Предпринимателям, особенно на старте своего дела, приходится экономить каждую копейку. Поэтому нанимать новых специалистов и каждый месяц выплачивать им зарплату – совсем не вариант. Гораздо выгоднее один раз приобрести специализированное оборудование и не тратить нервные клетки, подсчитывая процент ущерба. Кроме этого, покупка противокражных устройств позволяет:

Исключить вероятность ошибки по вине человека. Предотвратить вынос товара за пределы торгового зала. Повысить уровень доходности своего бизнеса. Сделать магазин менее привлекательным для воров. Облегчить поимку злоумышленника уже в процессе совершения кражи.

Преимущество систем «антивор» состоит ещё и в том, что их можно установить на объектах любого типа. Устройства не создают помех для работы электромагнитных приборов. Более того, такое оборудование потребляет мало электроэнергии и создаёт благоприятные условия для реальной экономии средств коммерсанта.

Как обезопасить товар в открытом доступе?

Магазин, в котором посетители могут самостоятельно изучать имеющийся на полках ассортимент товаров, быстрее находит своих постоянных покупателей. При этом торговая точка получает дополнительный, но очень эффективный источник рекламы. Дело за малым. Оградить продукцию от посягательств шоплифтеров и установить такое оборудование, как защита на стеллажах и витринах.

Принцип работы подобных систем заключается в следующем:

На товаре фиксируют датчик или сенсор высокой чувствительности. Датчик присоединяют к специальному линейному блоку. Затем осуществляется контакт с модулем сигнализации. Контрольное устройство подключается к блоку питания. Когда злоумышленник прилагает усилие, чтобы разорвать провод или снять датчик подаётся звуковой сигнал. Одновременно с этим на сенсоре загорается красная LED лампочка.

Активация индикаторов происходит только на тех модулях расширения, в отношении которых была предпринята попытка кражи. Одним из весомых достоинств такой защиты является наличие автономного резервного питания на блоке сигнализации. Оборудование будет продолжать работать даже в случае аварийного отключения электроэнергии.

Решаем проблему сохранности товара в плохо просматриваемых участках

Значительно улучшить обзор труднодоступных островков супермаркета и предотвратить посягательство на собственность торговой точки помогут сферические зеркала от интернет-магазина Vorunet. Высокое качество в тандеме с доступными ценами делают перспективу приобретения противокражных зеркал ещё привлекательнее.

Если установить зеркало «антивор» над кассовой зоной, то у кассира появляется возможность одновременно:

контролировать наполняемость тележек или корзин посетителей;

проследить в любой момент за тем, что происходит в очереди;

видеть, как обстоят дела в отдалённых секторах магазина;

своевременно реагировать на действия подозрительных лиц;

заблаговременно вызывать органы правопорядка.

При таком монтаже зеркал безопасности сотрудникам не придётся переживать по поводу возможной недостачи и постоянно отвлекаться от своих непосредственных обязанностей. Как следствие, персонал меньше устаёт и выполняет свою работу гораздо лучше. В целях достижения лучшего обзора можно сочетать зеркала прямоугольной, круглой, полукруглой или полусферической формы.

Подобное оборудование отличается небольшим весом, не подвержено воздействию внешних факторов, обладает высокими отражающими свойствами. В отличие от камер наблюдения с зеркалами безопасности в торговом зале больше не останется слепых зон.

Угол обзора классического зеркала составляет 160° с любой стороны. Для купольного зеркала значение увеличивается до 180°. Благодаря своей прочности устройство практически невозможно разбить. Это сокращает незапланированные расходы, а также обеспечивает экономию средств собственника.

Некогда разбираться со всеми особенностями противокражных устройств самостоятельно? Не беда. Позвоните прямо сейчас, и менеджеры интернет-магазина Vorunet окажут помощь с выбором, сориентируют по ценам и ответят на любые интересующие вопросы.