«Стресс — это выход директора из гомеостаза»

25 февраля 2021г. состоялось заседание Клуба Директоров на тему: «Стрессоустойчивость директора как проверка бизнеса на прочность». Тема стресса и бизнеса была актуальна всегда, а в 2020 году ее актуальность повысилась в разы. Спикеры и эксперты клуба – руководители из различных секторов экономики, с многолетним опытом ведения бизнеса и навыками предпринимательства, рассказали о своем отношение к стрессам и поделились собственными лайфхаками.

Спикер Шапкин Александр (директор, владелец маркетингового агентства «SAMI», консультант в сфере практической социологии и исследований. Психолог, психоаналитический терапевт, группаналитик, ведущий образовательных проектов для психологов и психотерапевтов, супервизор психотерапевтической практики) погрузил директоров в мир психологии и концепции бессознательного, рассказал о субъективной психической реальности каждого. Далее Александр рассказал о взаимовлиянии таких явлении как фрустрация, нарциссизм, основные психические травмы со стрессовыми факторами и переживанием стресса. Посвятил руководителей в способы и варианты снижения стрессовых явлений, особенно при длительных стрессах. Далее участники дискутировали о возможных индивидуальных реакциях на стресс и уровне стрессоустойчивости руководителей в бизнесе.

Эксперт Крупницкая Юлия (кандидат в мастера спорта по фехтованию, дипломированный тренер FPA, специалист по движению и коррекции нарушений осанки. Тренерский стаж — более 13 лет. Ведущий тренер фитнес-бутика Genesis Fitlab) затронула физиологическую и эндокринологическую составляющую стресса. «Стресс- это выход организма из гомеостаза и равновесия».

— Человек вылетает из своего баланса, гормоны стресса повышаются, организм начинает работать по-другому, — сказала эксперт.

Однако, жизнь наполнена стрессами разного уровня, от минимальных и обыденных для нас, до неординарных или тех, которые нас выводят из равновесия полностью и на длительное время. Но человек – существо адаптивное, он приспосабливается к стрессам, находит резервы организма, и таким образом, тренирует себя и свою стрессоустойчивость.

— На фитнесе и спортивных тренировках руководителя его стрессовое состояние видно сразу, — продолжает Юлия. Такие люди имеют не правильную осанку, они сгорбленные, гибкость тела снижена, все мышцы зажаты. Тело как бы «застывает» в стрессе.

Физические нагрузки и спорт помогают выйти из стресса только тогда, когда сама причина стресса устранена, иначе, все идет по кругу. Поэтому, спорт – это прекрасно, но работать необходимо одновременно и с причиной стресса.

Эксперт Крашенинников Григорий (предприниматель, инвестор, создатель, совладелец коворкинга «COWO British», гастрокафе «Hit&Meat», бара — лектория «Double Bubble», спикизи «Vorobey Bar». Управленческий опыт — более 20 лет) делился своими размышлениями на тему стрессоустойчивости директоров и рассказал свои способы снижения стресса.

— Чем дольше мы живем, тем больше стресс в жизни. Мир меняется, и руководитель должен иметь такие качества, чтобы сопротивляться. Это креативность, эмоциональная гибкость, работоспособность и усидчивость, — говорит Григорий.

Он перечислил свои способы выхода из стресса. Например, сравнить свою ситуацию с еще более худшей ситуацией «соседа»; в случае ситуационного стресса просто задержать дыхание на несколько минут и дальше дать себе паузу ничего не решать; сосредоточится на задачах в разных своих жизненных областях – если стресс на работе, то сосредоточиться на семье, если возникли стрессовые ситуации в ближнем круге, то пойти на работу…

Спикер Евстафьева Елена (руководитель отдела развития «Тайга. инфо», эксперт в области PR и СМИ. Управленческий опыт — более 20 лет) рассказала, каким образом руководитель должен действовать в случае стресса в своём коллективе, какие меры предпринимать для своей команды. Как нанимать стрессоустойчивых сотрудников, как снижать уровень неопределенности, а, значит, самого большого фактора стресса, в компании.

— Научитесь позитивно смотреть на мир, в неудачах находите то, чему вы можете научиться в будущем, делайте работающие выводы из стрессовых ситуаций, используйте юмор! — говорит спикер.

Эксперт Мюльбаер Инна (исполнительный директор «Центра эстетической медицины UMG». Опыт работы в медицине 20 лет. Управленческий опыт 12 лет) рассказала про опыт работы со стрессовыми ситуациями в медицинских коллективах, делилась своими способами выхода из стресса, призывала руководителей изучить те виды удовольствий, которые им приятны, и использовать их как «лекарство от стресса». Руководитель медицинской клиники находится в двойном стрессе: пациенты приходят в своем стрессе, и у врачей может быть свои стрессы. И искусство, и практика устоять в этих ситуациях — это быть уравновешенным и собранным. Для этого, директор должен ставить четкие цели для коллектива, для себя, и двигаться вперед.

Участники и эксперты согласились, что на тему стрессоустойчивости много сказано и пройдено в жизни. И опыт каждого, синтезируясь, дает коллегам новые варианты выходов из стрессовых состояний, часто встречающихся в жизни руководителя.

Следующее заседание клуба состоится 25 марта 2021. Его тема: «2021. Рекрутинг в новых реалиях».