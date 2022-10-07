Правительство РФ озвучило первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП

— Определён перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Они должны включаться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса, — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с представителями федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты России.

Первый пакет мер поддержки:

— Подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для военнослужащего, призванного для прохождения действительной военной службы, возможность быть собственником бизнеса.

— Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП разрабатывает процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд.

— Планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя.

— В случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринимателем лицензий они будут продлеваться автоматически по аналогии с механизмом, который действовал в пандемию коронавируса.

— Минфину и ФНС поручено обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес.

— Планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчётности.

— Профильные ведомства подготовят проект поправок в законодательство для введения отсрочки по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП.

— Ещё одной мерой поддержки станет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.

— Всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, поставлена задача провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы для исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления поддержки, если нарушения связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников.

В документах подчеркивается, что это первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП. Он будет запущен в ближайшее время.

Ранее редакция приводила мнение экспертов, которые оценивали уголовные и административные последствия частичной мобилизации для предпринимателей.