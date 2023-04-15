Где в России можно найти свое «место силы» или просто сделать красивые фотографии

Сервис путешествий Туту сообщает, куда поехать, чтобы загадать желание, обрести внутреннюю гармонию и попросить помощи у духов природы.
По праву считается местом, где мир духов пересекается с миром людей. Краеведы считают, что камни имеют культовое значение и связаны с древними саамами, малочисленным финно-угорским народом, который селился на территории Северной Европы.
Это часть Соловецкого архипелага, добраться до которой можно только на катере. Свободно перемещаться по острову нельзя, только по специальному деревянному настилу – территория считается заповедной. На острове можно встретить лабиринты из камней, покрытые ярко-зеленой северной растительностью. Согласно мистической версии, лабиринты строили, чтобы души умерших не могли найти дорогу назад.
Кроме того, на Заяцком острове много других языческих памятников: погребальные курганы и отдельные камни-валуны, которые, возможно, были частью языческого капища. Из этих валунов выложена даже пристань, к которой причаливает катер.
Раньше на берегах Сейдозера северные шаманы проводили обряды, а теперь приезжают путешественники. У Сейдозера ищут следы древней Гипербореи, загадывают желания у каменных сооружений — сейдов – и слушают легенды про могучий дух Куйву, любителя похищать красивых девушек. Вокруг настолько красиво, что невозможно не начать фотографировать.
В озеро впадает три реки, одна из них – Умба, по которой можно устроить отличный сплав. На островах Канозера в 90-е нашли петроглифы, наскальные рисунки, смысл которых разгадать так и не смогли. Большинство из них – на острове Каменном, где их заключили под купол для сохранности: можно приезжать на экскурсию.
Внешне Светёлка привлекательная, но не уникальная: зеленый холм, на который можно подняться по грунтовой дороге. Но желания на вершине Светёлки все-таки сбываются, особенно если по пути собрать семь гладких камней, четыре бросить по сторонам света на вершине, а три забрать с собой.
Находится в селе Шатрище. Люди настолько верили в волшебные свойства камня, что приносили ему дары: хлеб и молоко. Сейчас за исполнение желание лучше расплатиться деньгами, положив на камень монетку.
Это комплекс из городища и могильников, открытый в 80-е во время археологической экспедиции. Чем Аркаим был раньше – крепостью или сакральным местом – пока неизвестно. Просить о благополучии можно на горе Шаманке, о деньгах – на горе Банк.
Входит в список Семи чудес России. Долгие годы горы разрушались от дождя, ветра и снега, пока от них не остались только причудливые столбы.
Народ манси считал Маньпупунёр, уральский Стоунхендж, священным местом, а каменных идолов – богами.
Чтобы забраться на гору Шалбуздаг, на высоту 3800 метров, несколько дней придется посвятить тренировкам. Да и без опытного гида не обойтись. Зато по пути встретится не одно особенное место: источник Зем-Зем, где нужно забросить камушек в выемку, могила праведника Сулеймана и камни с проходами на пике Эренлар – ради благополучия и счастья по проходам придется ползти.
Сегодня Ингушетию называют страной башен – их в республике больше ста. В 2021 году в честь родовых башен даже учредили праздник – его отмечают в третью субботу мая. Семьи трепетно охраняют свои башни – многие из них до сих пор пригодны для жилья.
Путешествие к башням наверняка поможет почувствовать важность семьи и ощутить связь с родом.
Местные жители считают Уллу-Тау особенным местом, где можно просить о семейном счастье. «Мать-гора» охотно помогает тем, чьи желания и просьбы связаны с детьми. Причем, чтобы сбылось, подниматься в гору необязательно. Достаточно посидеть на камне желаний около горы, для надежности сбрызнув его водой.
Белуха – самая высокая гора Алтая, и на ее склонах – вечный ледник. Рядом – бирюзовое озеро, которое считается пристанищем горных духов, где неподалеку живет женское божество Умай, покровительница женщин и детей. На озере даже в ветреный день бывает тихо – духи хорошо позаботились о своем спокойствии.
Вершина небольшой скалы у истока реки Ангара, на границе с Байкалом, возвышается над водой всего на метр. Можно просто дотронуться до камня рукой и загадать желание, но для верности лучше – постоять.
Самый главный из них – Иволгинский дацан, куда совершают паломничество со всей России и не только. Именно здесь хранится святыня – нетленное тело Даши-Доржо Итигэлова, буддийского подвижника, который умер в 1927 году, по преданию, во время медитации.
Заповедник «Столбы» называют лёгкими Красноярска. Это старейшая в России особо охраняемая территория, получившая известность благодаря необычным скалам – «столбам», которые очертаниями напоминают людей и животных.
Отличный вид на город и заповедник открывается со скалы Красный гребень.
Ранее редакция сообщала, что в Сибири предлагают создать кольцевой железнодорожный туристический маршрут.
Фото: freepik.com
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