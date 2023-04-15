Где в России можно найти свое «место силы» или просто сделать красивые фотографии

Сервис путешествий Туту сообщает, куда поехать, чтобы загадать желание, обрести внутреннюю гармонию и попросить помощи у духов природы.

Плато Воттоваара, Республика Карелия

По праву считается местом, где мир духов пересекается с миром людей. Краеведы считают, что камни имеют культовое значение и связаны с древними саамами, малочисленным финно-угорским народом, который селился на территории Северной Европы.

Большой Заяцкий остров, Архангельская область

Это часть Соловецкого архипелага, добраться до которой можно только на катере. Свободно перемещаться по острову нельзя, только по специальному деревянному настилу – территория считается заповедной. На острове можно встретить лабиринты из камней, покрытые ярко-зеленой северной растительностью. Согласно мистической версии, лабиринты строили, чтобы души умерших не могли найти дорогу назад.

Кроме того, на Заяцком острове много других языческих памятников: погребальные курганы и отдельные камни-валуны, которые, возможно, были частью языческого капища. Из этих валунов выложена даже пристань, к которой причаливает катер.

Сейдозеро, Мурманская область

Раньше на берегах Сейдозера северные шаманы проводили обряды, а теперь приезжают путешественники. У Сейдозера ищут следы древней Гипербореи, загадывают желания у каменных сооружений — сейдов – и слушают легенды про могучий дух Куйву, любителя похищать красивых девушек. Вокруг настолько красиво, что невозможно не начать фотографировать.

Канозеро, Мурманская область

В озеро впадает три реки, одна из них – Умба, по которой можно устроить отличный сплав. На островах Канозера в 90-е нашли петроглифы, наскальные рисунки, смысл которых разгадать так и не смогли. Большинство из них – на острове Каменном, где их заключили под купол для сохранности: можно приезжать на экскурсию.

Гора Светёлка, Самарская область

Внешне Светёлка привлекательная, но не уникальная: зеленый холм, на который можно подняться по грунтовой дороге. Но желания на вершине Светёлки все-таки сбываются, особенно если по пути собрать семь гладких камней, четыре бросить по сторонам света на вершине, а три забрать с собой.

Алатырь-камень, Рязанская область

Находится в селе Шатрище. Люди настолько верили в волшебные свойства камня, что приносили ему дары: хлеб и молоко. Сейчас за исполнение желание лучше расплатиться деньгами, положив на камень монетку.

Аркаим, Челябинская область

Это комплекс из городища и могильников, открытый в 80-е во время археологической экспедиции. Чем Аркаим был раньше – крепостью или сакральным местом – пока неизвестно. Просить о благополучии можно на горе Шаманке, о деньгах – на горе Банк.

Маньпупунёр, Республика Коми

Входит в список Семи чудес России. Долгие годы горы разрушались от дождя, ветра и снега, пока от них не остались только причудливые столбы.

Народ манси считал Маньпупунёр, уральский Стоунхендж, священным местом, а каменных идолов – богами.

Гора Шалбуздаг, Дагестан

Чтобы забраться на гору Шалбуздаг, на высоту 3800 метров, несколько дней придется посвятить тренировкам. Да и без опытного гида не обойтись. Зато по пути встретится не одно особенное место: источник Зем-Зем, где нужно забросить камушек в выемку, могила праведника Сулеймана и камни с проходами на пике Эренлар – ради благополучия и счастья по проходам придется ползти.

Родовые башни, Ингушетия

Сегодня Ингушетию называют страной башен – их в республике больше ста. В 2021 году в честь родовых башен даже учредили праздник – его отмечают в третью субботу мая. Семьи трепетно охраняют свои башни – многие из них до сих пор пригодны для жилья.

Путешествие к башням наверняка поможет почувствовать важность семьи и ощутить связь с родом.

Гора Уллу-Тау, Кабардино-Балкария

Местные жители считают Уллу-Тау особенным местом, где можно просить о семейном счастье. «Мать-гора» охотно помогает тем, чьи желания и просьбы связаны с детьми. Причем, чтобы сбылось, подниматься в гору необязательно. Достаточно посидеть на камне желаний около горы, для надежности сбрызнув его водой.

Гора Белуха, Республика Алтай

Белуха – самая высокая гора Алтая, и на ее склонах – вечный ледник. Рядом – бирюзовое озеро, которое считается пристанищем горных духов, где неподалеку живет женское божество Умай, покровительница женщин и детей. На озере даже в ветреный день бывает тихо – духи хорошо позаботились о своем спокойствии.

Шаман-камень, Иркутская область

Вершина небольшой скалы у истока реки Ангара, на границе с Байкалом, возвышается над водой всего на метр. Можно просто дотронуться до камня рукой и загадать желание, но для верности лучше – постоять.

Дацаны, Республика Бурятия

Самый главный из них – Иволгинский дацан, куда совершают паломничество со всей России и не только. Именно здесь хранится святыня – нетленное тело Даши-Доржо Итигэлова, буддийского подвижника, который умер в 1927 году, по преданию, во время медитации.

«Красноярские столбы», Красноярский край

Заповедник «Столбы» называют лёгкими Красноярска. Это старейшая в России особо охраняемая территория, получившая известность благодаря необычным скалам – «столбам», которые очертаниями напоминают людей и животных.

Отличный вид на город и заповедник открывается со скалы Красный гребень.

Ранее редакция сообщала, что в Сибири предлагают создать кольцевой железнодорожный туристический маршрут.

Фото: freepik.com