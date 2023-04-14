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В Новосибирск задержали Александра Бушкова за смертельное ДТП

  • 14/04/2023, 18:06
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Александр Бушков задержан за ДТП со смертельным исходом
Он сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет, и скрылся с места происшествия.

В  Дзержинский районный суд Новосибирска с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении  Александра Бушкова (21 год) обратилась следователь 11 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Новосибирска СУ УМВД России по Новосибирску.

— Александр Бушков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ, а именно в том, что 14.04.2023 в 07.20 час., управляя автомобилем «GEELY TUGELLA»  в состоянии опьянения, двигаясь по Октябрьской магистрали в направлении от ул. Каменская к ул. Красный проспект в Центральном районе Новосибирска на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте, — говорится в материалах суда.

В областной прокуратуре уточнили, что после совершения дорожно-транспортного происшествия водитель уехал с места дорожно-транспортного происшествия, тем самым оставил место его совершения.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия, Александру Бушкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Постановление суда в законную силу не вступило.  Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. По сообщению СМИ, Александр Бушков, возможно, приходится сыном экс-депутату заксобрания Алтайского края Николаю Бушкову.

Фото пресс-службы прокуратуры

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Смертельное ДТП в Новосибирске Александр Бушков задержан


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