В Новосибирск задержали Александра Бушкова за смертельное ДТП

В Дзержинский районный суд Новосибирска с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Бушкова (21 год) обратилась следователь 11 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Новосибирска СУ УМВД России по Новосибирску.

— Александр Бушков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ, а именно в том, что 14.04.2023 в 07.20 час., управляя автомобилем «GEELY TUGELLA» в состоянии опьянения, двигаясь по Октябрьской магистрали в направлении от ул. Каменская к ул. Красный проспект в Центральном районе Новосибирска на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте, — говорится в материалах суда.

В областной прокуратуре уточнили, что после совершения дорожно-транспортного происшествия водитель уехал с места дорожно-транспортного происшествия, тем самым оставил место его совершения.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия, Александру Бушкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Постановление суда в законную силу не вступило. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. По сообщению СМИ, Александр Бушков, возможно, приходится сыном экс-депутату заксобрания Алтайского края Николаю Бушкову.